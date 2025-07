La Nissa apre la stagione: iniziato il raduno, entusiasmo alle stelle tra i biancoscudati

È iniziata ufficialmente oggi la stagione sportiva della Nissa, con il raduno della squadra che segna il primo passo concreto verso il prossimo campionato di Serie D, girone I. A fare da cornice al primo giorno di lavoro il sintetico dello stadio Tomaselli di Pian del Lago, dove nel pomeriggio, alle 17:30, è prevista la prima seduta di allenamento agli ordini del tecnico Raffaele Di Napoli.

La giornata si è aperta con il ritrovo del gruppo squadra e dello staff tecnico, in un clima di grande entusiasmo e condivisione. I volti nuovi si sono uniti a quelli già noti per dare avvio a un percorso che, nelle intenzioni della società, dovrà confermare e migliorare quanto costruito nelle ultime stagioni. La preparazione iniziale prevede test fisici, prime sedute tecniche e lavori mirati per favorire il consolidamento del gruppo e gettare le basi atletiche in vista delle sfide ufficiali.

La dirigenza, guidata dal presidente Luca Giovannone, ha voluto fortemente dare continuità a un progetto ambizioso che, grazie a una campagna acquisti mirata e alla solidità dimostrata in campo e fuori, ha acceso l’entusiasmo della piazza. La scelta di puntare su un allenatore esperto come Di Napoli e su un organico profondo e competitivo conferma la volontà del club di recitare un ruolo da protagonista nella nuova stagione.

La città di Caltanissetta ha risposto con calore. Il sostegno dei tifosi, già evidente in questi primi giorni, rappresenta una spinta fondamentale per una squadra che ha l’obiettivo di onorare al meglio la maglia biancoscudata e portare in alto il nome della Nissa.

Il cammino è appena cominciato, ma l’atmosfera è già quella delle grandi occasioni. La Nissa è pronta: con organizzazione, ambizione e passione, vuole scrivere una nuova pagina della sua storia calcistica.