Il nisseno Marco Nicoletti navigato dalla fidanzata Veronica Modolo dominano la classe al Rally del Casentino e allungano in vetta all’IRC

Continua a ritmo sostenuto il percorso vincente di Marco Nicoletti, giovane pilota nisseno, nel campionato International Rally Cup. Al Rally del Casentino, quarta tappa su cinque, Nicoletti ha conquistato un’altra vittoria netta nella sua classe al volante della Renault Clio Rally5, affiancato dalla fidanzata e navigatrice Veronica Modolo.

L’equipaggio ha primeggiato in tutte le prove speciali della gara, vincendone 5 su 7 e imponendo un passo inarrivabile per gli avversari. A completare la prestazione, il successo nella Power Stage – Trofeo Pirelli, che ha fruttato ulteriori 5 punti bonus.

Su quattro gare disputate, Nicoletti e Modolo hanno raccolto tre vittorie di classe e tre affermazioni nelle Power Stage, confermandosi protagonisti assoluti del campionato. Solo una tappa non ha portato i risultati sperati, ma la regolarità e il livello delle prestazioni hanno consentito al duo siciliano di costruire un margine importante.

In classifica generale, Marco Nicoletti guida con 30 punti di vantaggio sull’equipaggio Forneris–Torricelli, anch’esso su Renault Clio. Tutto si deciderà nell’ultima prova in programma: il Rally Valli della Carnia, in Friuli-Venezia Giulia a fine settembre.

A seguire da vicino l’equipaggio, tappa dopo tappa, c’è sempre il “manager”, si fa per dire con affetto, Peppe Nicoletti: padre del pilota, uomo di grande esperienza al volante e figura sempre presente nel percorso sportivo del figlio. Soltanto quindici giorni fa, ha preso parte al Rally di Caltanissetta in coppia proprio con Veronica Modolo, che ha così vissuto un’inedita esperienza accanto al suocero.

Non chiederemo mai a Veronica se è più bravo il suocero Peppe o il fidanzato Marco: una rivalità familiare che il tempo, forse, potrà chiarire. Intanto resta una bella pagina sportiva, costruita su passione, dedizione e risultati.

La redazione saluta – per evitare che ci resti male, Carlo Nicoletti, fratello Marco che in questo momento è “posteggiato si box ”, e che sicuramente sta scalpitando. Carlo ha già dimostrato, nonostante sia un 18enne neopatentato da neanche un anno, ottime qualità al volante. In alcuni rally disputati ha messo in evidenza forza, determinazione e notevoli capacità di guida. Un talento in crescita che conferma come, in casa Nicoletti, il motorsport sia una vocazione trasmessa con naturalezza e disciplina. Il padre Peppe ha saputo impartire ai propri figli, lezioni ed esperienza che oggi trovano piena espressione nei risultati sportivi.

Con una stagione costruita su solidi risultati, Marco Nicoletti e Veronica Modolo si candidano ora con autorevolezza alla conquista dell’IRC, rappresentando al meglio il motorsport nisseno siciliano a livello nazionale.