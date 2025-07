Il 17 luglio al Senato, su iniziativa del sen. Pietro Lorefice, conferenza stampa sul tema “Effetti cancerogeni del glisofato”

Giovedì 17 luglio alle ore 14.00 nella Sala Caduti di Nassirya presso il Senato della Repubblica (Piazza Madama), su iniziativa del Senatore M5S Pietro Lorefice, si terrà la conferenza stampa dal titolo “Effetti cancerogeni del glifosato”, durante la quale saranno presentati i risultati del Global Glyphosate Study, con una panoramica approfondita sugli effetti del glifosato sulla salute e sull’ambiente.

La conferenza sarà un momento di confronto scientifico e istituzionale su un tema di grande attualità e rilevanza pubblica, sul quale si troveranno a discutere, insieme al Senatore Lorefice, gli autori dello studio Philip J Landrigan (Program for Global Public Health and the Common Good, Boston College), Daniele Mandrioli e Simona Panzacchi (Centro di Ricerca sul Cancro Cesare Maltoni Istituto Ramazzini).

L’accesso in sala – con abbigliamento consono e per gli uomini obbligo di giacca e cravatta – è consentito fino al raggiungimento della capienza massima. I giornalisti e gli ospiti devono accreditarsi scrivendo a segreteria.senlorefice@senato.it.

Le opinioni e i contenuti espressi nell’ambito dell’iniziativa sono nell’esclusiva responsabilità dei proponenti e dei relatori e non sono riconducibili in alcun modo al Senato della Repubblica o ad organi del Senato medesimo.