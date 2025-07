Florencia “Floppy” Ferraro torna a Marsala: il talento nisseno riparte dall’Azzurro

Marsala riabbraccia Florencia “Floppy” Ferraro. La talentuosa palleggiatrice nissena, classe 2003, è ufficialmente tornata a vestire la maglia del Marsala Volley, club con cui aveva già condiviso un’importante tappa della sua giovane carriera nella stagione 2021/22. Dopo due annate da protagonista con la FGL-Zuma Castelfranco Pisa, culminate con la vittoria della Coppa Italia di B1 e la promozione in Serie A2, Ferraro si ripresenta in Sicilia con uno status diverso: da promessa a giocatrice affermata, pronta a guidare la regia della squadra lilybetana nel prossimo campionato di A2.

Alta 1,75 e dotata di una visione di gioco raffinata, Ferraro rappresenta un innesto di qualità e personalità. Al suo fianco, la riconfermata Erin Grippo garantirà continuità tecnica, mentre coach Lino Giangrossi potrà contare su un reparto palleggiatrici di assoluto valore.

«Sono davvero felice per questa nuova opportunità – ha dichiarato Ferraro – e soprattutto entusiasta di tornare a Marsala, con una nuova energia e tanta voglia di far bene. Non vedo l’ora di scendere in campo davanti ai nostri tifosi: il loro sostegno sarà fondamentale».

Dietro il percorso della giovane atleta c’è una figura che ha segnato profondamente il suo cammino: la madre, Susana Gorostiague, ex pallavolista di altissimo livello e oggi apprezzata allenatrice. È lei che ha accompagnato passo dopo passo la crescita di Floppy, trasmettendole l’amore per la pallavolo, ma anche i valori della dedizione e del sacrificio. Una storia di famiglia e sport, fatta di passaggi di consegna silenziosi e fondamentali.

Il ritorno di Ferraro è stato accolto con entusiasmo anche dalla società. «Siamo estremamente contenti di riaccogliere Floppy nella nostra famiglia – ha affermato il direttore sportivo Maurizio Busacino –. Il suo entusiasmo e la sua esperienza saranno fondamentali per il nostro progetto».

Il Marsala Volley si affaccia alla nuova stagione con ambizioni importanti. In attesa della composizione ufficiale del girone, il club ha iniziato a costruire un roster competitivo e affamato, con l’obiettivo di emozionare ancora una volta il proprio pubblico e di ritagliarsi un ruolo da protagonista nel campionato.

E in cabina di regia, a dettare i tempi e a disegnare il gioco, ci sarà ancora lei: Floppy Ferraro, figlia d’arte e talento in piena ascesa.