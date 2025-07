Finali regionali 3×3 Streetbasket: Miners di Caltanissetta protagonisti a Marsala

Si è concluso a Marsala, nel weekend appena trascorso, l’appuntamento con le finali regionali di streetbasket 3×3, evento clou della tappa master siciliana “Shock da Ground”, unico torneo master dell’Isola e parte ufficiale del circuito Estathé 3×3 Italia Streetbasket.

Il torneo ha visto sfidarsi i migliori giovani cestisti siciliani per conquistare l’accesso alle finali nazionali. A rappresentare Caltanissetta sono stati i ragazzi dell’ASD CL Miners nella categoria Under 15 e le Lady Miners nel torneo femminile. La delegazione nissena era composta da Salvatore Acquario, Calogero Giangreco, Francesco Nicosia, Giovanni Colombo, Aurora Sciabbarrasi, Anita Maniscalco, Giada La Bua e Maria Rita Giusto. Per loro un’esperienza indimenticabile fatta di confronto, crescita e tanto divertimento.

Dopo la fase provinciale, svoltasi il 4 e 5 gennaio, ben 38 squadre maschili e 49 femminili hanno ottenuto il pass per le finali regionali, portando il totale a 281 formazioni maschili e 70 femminili. Le squadre vincitrici delle sei categorie approderanno alle finali nazionali giovanili del circuito FIP 3×3 Italia 2025, in programma a Riccione (Rimini), che si disputeranno in contemporanea con le finali Senior del circuito Estathé FIP 3×3 Italia.