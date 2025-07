Fiamme Oro, il Questore di Caltanissetta riceve gli atleti della pesistica giovanile: “Esempio di impegno e passione”

Una delegazione della Sezione giovanile di pesistica delle Fiamme Oro di Caltanissetta è stata ricevuta questa mattina dal Questore della Provincia, Pinuccia Albertina Agnello, presso la sede della Questura. Presenti all’incontro anche il Capo di Gabinetto, Commissario della Polizia di Stato Salvatore Falzone, e gli istruttori Maurizio Sardo e Mirco Scarantino, che guidano quotidianamente gli allenamenti dei giovani atleti.

Un incontro simbolico e ricco di significato, che ha voluto celebrare i risultati straordinari ottenuti nel primo semestre dell’anno dagli atleti nisseni, autentici ambasciatori di talento e dedizione. Ettore Antonio Pilato e Claudio Scarantino hanno conquistato il titolo di Campioni Italiani assoluti di specialità, dominando nelle rispettive categorie di peso (60 e 65 chilogrammi) sia nello strappo che nello slancio, le due classiche specialità olimpiche della disciplina.

Ottimo risultato anche per Mattia Riggi, che ha sfiorato l’oro ai recenti Campionati Italiani Under 17 svoltisi a Cosenza, portando a casa una brillante medaglia d’argento nella categoria fino a 71 chilogrammi. Una prestazione che conferma la crescita costante della squadra nissena e che alimenta le speranze per le prossime competizioni.

I riflettori, ora, sono puntati sui prossimi impegni internazionali e nazionali: i Campionati Europei Juniores e Under 23 in programma a Tirana, in Albania, il prossimo ottobre, e i Campionati Italiani Assoluti previsti a Roma nel mese di dicembre. A rafforzare il gruppo in vista di queste importanti sfide è tornato ad allenarsi anche Federico La Barbera, Campione Italiano Assoluto e attuale Campione Europeo Under 23 nella categoria dei 55 chilogrammi, oggi atleta delle Fiamme Oro di Roma ma cresciuto proprio nella sezione giovanile di Caltanissetta.

Il Questore Agnello ha voluto esprimere il proprio apprezzamento agli atleti e ai tecnici per il loro impegno, sottolineando come il loro percorso sportivo rappresenti un modello virtuoso per tutta la comunità: «Continuando così, con la stessa grinta, impegno e passione che avete dimostrato finora – ha detto – raggiungerete certamente vette sempre più alte».

Un riconoscimento importante che, oltre a premiare i risultati, valorizza il ruolo formativo e sociale dello sport, in particolare quando è vissuto all’interno di realtà come quella delle Fiamme Oro, dove disciplina e rispetto si fondono con il senso civico.