Festa del Calcio Provinciale 2024/2025: a Caltanissetta entusiasmo e orgoglio per una stagione di crescita

Si è svolta nei locali della Delegazione Provinciale della Lega Nazionale Dilettanti, in viale della Regione a Caltanissetta, la Festa del Calcio Provinciale 2024/2025, un momento celebrativo che ha riunito dirigenti, tecnici, atleti e istituzioni per tracciare un bilancio della stagione appena conclusa e guardare con entusiasmo al futuro del calcio nisseno.

All’evento hanno preso parte quasi tutte le società che, nel corso dell’anno, hanno partecipato ai campionati di calcio a 11 e calcio a 5 organizzati dalla Delegazione. Una grande partecipazione che ha testimoniato la vitalità del movimento locale, sempre più compatto e ambizioso.

A portare i saluti istituzionali è stato l’assessore allo Sport del Comune di Caltanissetta, Toti Petrantoni, intervenuto in rappresentanza dell’amministrazione comunale e del sindaco Walter Tesauro. «Per me è stato un onore partecipare a questo incontro – ha dichiarato Petrantoni – e da assessore allo Sport non posso che essere felice nel vedere il calcio della nostra provincia e della nostra città in buona salute. Manifestazioni come questa rappresentano non solo un’occasione per fare il punto della situazione, ma anche uno stimolo per tutti coloro che lavorano ogni giorno per far crescere lo sport a Caltanissetta».

Nel suo intervento, il delegato provinciale Giorgio Vitale ha espresso grande soddisfazione per il lavoro svolto dalle società e dai dirigenti, sottolineando i numerosi risultati ottenuti sia in campo che sul piano organizzativo. Un traguardo storico è già all’orizzonte: per la prima volta, nella prossima stagione, tre squadre della provincia militeranno nel campionato nazionale di Serie D — Città di Gela, Nissa e Sancataldese — un segnale concreto della crescita del movimento locale, frutto di un lavoro costante e condiviso.

Alla cerimonia hanno partecipato anche numerosi ospiti e figure di rilievo del panorama calcistico regionale: il responsabile regionale del calcio femminile Natale Ferrante, il presidente regionale dell’AIA Sicilia Michele Giordano, il presidente provinciale dell’AIA Domenico Amico, il presidente regionale dell’AIAC Roberto Bellomo, il presidente provinciale Alessandro Cereda, e il dirigente onorario LND Michele Scarantino.

La Festa del Calcio Provinciale 2024/2025 si è così trasformata in un importante momento di comunità e condivisione, tra riconoscimenti, testimonianze ed entusiasmo per un futuro che si prospetta ricco di nuove sfide e opportunità per il calcio nisseno.