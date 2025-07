Eccellente acquisto per la Nissa, i biancoscudati si assicurano Amedeo Silvestri: un innesto di esperienza per rafforzare il reparto difensivo

La Nissa si assicura Amedeo Silvestri: un innesto di esperienza per puntare alla Serie C

CALTANISSETTA – Un colpo di spessore per la retroguardia biancoscudata: la Nissa F.C. ha ufficializzato l’ingaggio di Amedeo Silvestri, difensore centrale classe 1992, rinforzo che conferma le ambizioni della società in vista del prossimo campionato di Serie D. L’annuncio è stato dato direttamente dal presidente Luca Giovannone attraverso un video diffuso sui canali social del club, ulteriore segnale dell’entusiasmo e del coinvolgimento che animano il nuovo corso della società.

Silvestri porta in dote un curriculum importante. Cresciuto nel settore giovanile del Palermo, ha maturato esperienza in numerose piazze storiche del calcio italiano: Acireale, Cavese, Vigor Lamezia, Troina, Taranto, Casale, Barletta e Nocerina sono alcune delle squadre in cui ha militato nel corso della sua carriera. Si tratta di un difensore roccioso, affidabile, dotato di senso della posizione, forza fisica e carisma, qualità che lo rendono un punto di riferimento in campo e nello spogliatoio.

Il suo arrivo rappresenta un tassello fondamentale nella costruzione di una rosa che, giorno dopo giorno, sta assumendo un profilo sempre più competitivo. Il presidente Giovannone e il direttore sportivo Ernesto Russello continuano a lavorare con determinazione per offrire al tecnico Raffaele Di Napoli una squadra all’altezza delle ambizioni dichiarate: essere protagonisti e puntare con decisione al salto di categoria.

La firma di Amedeo Silvestri si inserisce in un progetto tecnico ambizioso, che vuole riportare entusiasmo e risultati importanti in una piazza storica come quella nissena. L’obiettivo è chiaro: costruire una squadra solida, determinata e con la giusta mentalità per affrontare da protagonista la nuova stagione.