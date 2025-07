Dazi Usa, Codacons: “Rischio per l’export Italiano; serve un’azione coordinata a livello europeo”

Il Codacons esprime forte preoccupazione per l’annuncio dell’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, relativo all’introduzione di dazi del 30% sulle importazioni provenienti dall’Unione Europea, con decorrenza dal 1° agosto. Una misura che, se confermata e applicata nei termini prefigurati, potrebbe avere effetti significativi sull’economia italiana, incidendo sull’export e sulla stabilità di interi comparti produttivi.

“L’imposizione di dazi di questa portata rischia di colpire duramente alcuni dei settori più strategici per il nostro Paese – dichiara il Segretario Nazionale Codacons, Francesco Tanasi – a partire dall’agroalimentare, passando per la meccanica, la moda e l’automotive. È necessario che l’Italia agisca con decisione all’interno dell’Unione Europea per promuovere una risposta comune e tempestiva, finalizzata a difendere il tessuto produttivo nazionale e tutelare imprese, lavoratori e consumatori».

“Ogni decisione in materia di politica commerciale dovrebbe essere assunta nel rispetto degli accordi multilaterali e attraverso un confronto costruttivo tra le parti. L’introduzione unilaterale di tariffe potrebbe entrare in contrasto con le regole dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) e alterare gli equilibri economici tra le aree industrializzate”- prosegue Tanasi.

Il Codacons richiama l’attenzione del Governo italiano sulla necessità di monitorare gli effetti della misura annunciata, sia in termini di export che di possibili aumenti dei prezzi al consumo, predisponendo strumenti di tutela per cittadini e imprese. L’associazione si riserva di intervenire presso le sedi istituzionali competenti, anche in ambito europeo, nel caso in cui dovessero emergere effetti distorsivi o penalizzanti per il mercato interno.