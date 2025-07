Caltanissetta unita dal basket, concluso tra sorrisi e momenti di condivisione il “Training Camp Miners 2025”

Si è concluso tra sorrisi, momenti di forte condivisione e spirito di squadra il “Training Camp Miners 2025”, che ha visto protagonisti, al PalaCannizzaro di Caltanissetta, cinquanta iscritti tra ragazze e ragazzi, divisi nelle varie categorie, dall’under 13 all’under 17.

Giunta alla sua seconda edizione, l’iniziativa, aperta a tutti, è stata organizzata dall’ASD CL Miners, e quest’anno ha preso una nuova denominazione: TMC – Training Camp by Miners.

Quattro giornate, quelle vissute dal 26 al 29 giugno, all’insegna del basket e dei sani valori dello sport, condotte dalle guide tecniche Matias Dimarco e Jacopo Bruno di Maja Lab e coadiuvate dai coach di CL Miners, caratterizzate nelle mattinate dagli allenamenti e nei pomeriggi dai tornei.















Aperto a tutti, il “Training Camp Miners 2025” ha unito e visto la partecipazione di giocatori appartenenti anche alle società sportive cestistiche nissene ASD Invicta Basket, Cusn Minibasket e Icaro Basket Santa Caterina, trovando nella giornata conclusiva di domenica, durante le varie finali dei tornei – gara di tiro libero; gara di tiro da tre; torneo cinque contro cinque –, momenti di grande competizione e allo stesso tempo di sano divertimento, mentre sorrisi soddisfatti sui volti dei genitori facevano da sfondo sugli spalti. E durante le premiazioni è stato presente anche l’assessore allo Sport, Eventi e Spettacoli del Comune di Caltanissetta, Salvatore Petrantoni.

Una grande dimostrazione d’amore, quella che il “Training Camp Miners 2025”, con i suoi organizzatori, ha donato alla propria città, spinto dalla volontà di essere motivo di sviluppo sia della collettività per il senso di appartenenza, sia economico.

E il desiderio di aprirlo a tutti e non solo ai tesserati è stato fondamentale per sottolineare come lo sport sia capace di unire veramente i partecipanti, per avvolgerli in un’atmosfera di amicizia e di rispetto, contribuendo, inoltre, al bene dell’intero movimento cestistico nisseno, diventato, nei quattro giorni di svago e di sfida nel contempo, un’unica voce e un solo cuore.