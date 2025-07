Caltanissetta. Risiko Club Ufficiale: al Memorial “manliopasqua” vittoria di Andrea Kiswarday

CALTANISSETTA. Si è giocata l’ultima giornata del Memorial “Manliopasqua” intitolato a Manlio Pasqualino presidente del Risiko Club nisseno scomparso recentemente. Il torneo, riservato ai soci, era articolato in dieci giornate con la possibilità di scartare i tre peggiori risultati o assenze. Hanno partecipato al memorial 23 soci su 27 giocando almeno una partita e alla fine ad avere la meglio è Andrea Kiswarday che bissa il successo al I° Master “Città di Caltanissetta”, giocatosi il 15 di giugno presso Eclettica Street Factory, sede storica del Risiko Club nisseno.

Alla premiazione finale erano presenti i familiari di Manlio Pasqualino: la moglie Daniela, il figlio Giuseppe ed il fratello Ermanno che hanno premiato il vincitore con un’opera di ceramica realizzata da Maria Pia Matraxia artista ceramista componente del direttivo del club. Premiato pure Gioele Gulizia come giocatore più giovane. Da rilevare nella classifica finale, tolti i tre scarti, il secondo posto di Gabriele Taschetti ed il terzo posto di Calogero Maira. Il vincitore oltre al trofeo guadagna il diritto a far parte della squadra che parteciperà al Campionato Nazionale a Squadre, che si terrà a Bergamo nel mese di novembre, e il diritto a partecipare alla finale del Campionato Regionale Individuale tutt’ora in corso.

“E’ stata una bella serata- dichiarano dal direttivo- nel ricordo di Manlio e ringraziamo tutti i suoi familiari che hanno voluto condividere con noi questo momento. Il Risiko Club Eclettica, di cui Manlio era un socio fondatore e presidente, saprà essere custode della memoria e dei momenti vissuti insieme a Manlio”.

L’attività del Club continua e domani (giovedì) inizia il XX° Torneo interno (campionato periodico) che si articolerà su quattro turni di gioco senza scarto sino alla prima settimana di agosto, per poi giocare la semifinale e la finale a settembre.

“Con la conclusione del XX° torneo- continuano a dichiarare dal direttivo- si definirà la composizione della squadra che parteciperà al Campionato Nazionale a Squadre; Caltanissetta è la quarta volta che parteciperà a questo importante evento riservato solo ai Risiko Club Ufficiali d’Italia e cercherà di fare il migliore risultato possibile non dimenticando che il Risiko! è un gioco e l’importante è stare bene insieme e divertirsi”.