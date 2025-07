Caltanissetta. Piscina comunale, un risultato storico per la città, Petrantoni: “Finalmente un percorso virtuoso ci riconsegnerà la piscina. Da assessore allo sport, non posso che essere felice”

«Non posso che accogliere con profonda soddisfazione e orgoglio, da assessore allo sport dell’Amministrazione Tesauro – afferma Toti Petrantoni- alla quale mi onoro di appartenere e per la quale ogni giorno mi spendo con impegno e determinazione – la notizia della riapertura della piscina comunale prevista per i primi mesi del 2026. È un traguardo fondamentale per l’intera comunità e per il mondo sportivo nisseno, raggiunto grazie a un percorso virtuoso che finalmente ha preso forma concreta, dopo anni di stallo e promesse disattese.»

«Non dimentico – prosegue Petrantoni – le immagini nitide di un impegno politico iniziato da consigliere di opposizione, nei banchi del Consiglio comunale, dove assieme a tanti colleghi ci siamo battuti affinché la piscina tornasse ad essere una priorità. Nonostante gli sforzi, con la passata amministrazione non si è mai arrivati a un risultato concreto. Oggi, invece, possiamo affermare che stiamo scrivendo una pagina nuova e positiva.»

«Per quasi sette anni la città ha dovuto rinunciare a un impianto sportivo fondamentale. Non è concepibile che un capoluogo di provincia come Caltanissetta sia stato così a lungo privo della sua piscina. Ma oggi, finalmente, possiamo parlare di futuro con ottimismo. La riapertura non è soltanto una vittoria amministrativa, ma un riscatto per tutti quei cittadini, sportivi e famiglie che hanno atteso troppo. È anche uno stimolo a continuare a lavorare bene, per rendere lo sport sempre più centrale nella nostra visione di città.»

«È doveroso da parte mia – aggiunge Petrantoni – rivolgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che si sono adoperati per raggiungere questo risultato: certamente i funzionari comunali, l’ufficio tecnico in particolare, i colleghi assessori, ma in primis il sindaco Walter Tesauro, che ha fatto di questo obiettivo un punto fermo del programma amministrativo sin dal nostro insediamento. Non è passata settimana in cui non si sia lavorato, con determinazione e pazienza, per trovare una soluzione concreta alla riapertura della piscina. Dopo anni di difficoltà, l’azione martellante e quotidiana tra politica, burocrazia e competenze tecniche ha dato finalmente i suoi frutti. Il mio grazie più sincero va a tutti coloro che ci hanno creduto ogni giorno, con dedizione e costanza. Ed è un grazie che estendo all’intera amministrazione, della quale sono orgoglioso di fare parte.»

Conclude Petrantoni: «Condivido con tutta la comunità questa gioia, che non è solo dell’amministrazione ma di tutta Caltanissetta. I nisseni torneranno finalmente a nuotare nella loro piscina. E sarà un nuovo inizio.»