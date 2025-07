Caltanissetta. Pioggia di medaglie per gli atleti di Eclettica al Campionato Italiano di Pattinaggio Freestyle 2025 a Milano

La squadra Eclettica di Caltanissetta ha brillato al Campionato Italiano Italiano di Pattinaggio Freestyle 2025 svoltosi dal 13 al 23 luglio nella monumentale piazza Duca d’Aosta di Milano. Quest’anno, il campionato ha acquisito un prestigio ulteriore grazie alla fusione con la Coppa del Mondo HBC Hero Battle Cup 2025 e alla centralità della location, che ha accolto circa 500.000 visitatori al giorno. Con oltre 500 atleti provenienti da tutte le regioni italiane e dal mondo, e otto specialità competitive, l’evento ha rappresentato un’intensa olimpiade a rotelle di 11 giorni, coinvolgendo più di 50 società italiane.







La squadra Eclettica ha confermato il trend positivo degli ultimi anni, nonostante quest’anno dei 12 atleti nisseni ammessi grazie ai titoli conquistati nelle fasi regionali, soltanto 5 atleti hanno partecipato alla manifestazione, sotto la esperta guida di Alessandro Ciulla, a causa delle sfide legate a infortuni e impedimenti. I risultati ottenuti appaiono ancora più straordinari, con un totale di 7 medaglie conquistate: 6 argenti e 1 bronzo, oltre ad altri ottimi piazzamenti e obiettivi raggiunti.

Tra i momenti salienti della competizione, spicca la triplette nella specialità Free Jump, con 3 argenti vinti da Bellavia Igor (Ragazzi M), Saporito Alberto (Allievi M) e Rizza Salvatore (Master 30). Bellavia ha anche ottenuto un bronzo nella specialità Slide, mentre Saporito ha realizzato un argento nello Speed Slalom, guadagnando il titolo di vicecampione d’Italia. Discipline queste di alta difficoltà e tecnicità in cui prima di Eclettica nessun atleta siciliano era mai salito sul podio. Inoltre, Saporito ha raggiunto anche un quarto posto nel circuito di velocità a ostacoli del Roller Cross, mancando il podio per un soffio, replicando la comunque prestigiosa medaglia di legno vinta il mese prima ai nazionali della specialità di Skate Cross svoltisi in Piemonte.

Rizza Salvatore ha confermato la sua posizione di vertice, conquistando anche quest’anno diversi titoli, tutti argenti nel Free Jump, nello Slide e nell’arduo circuito di Roller Cross, progettato appositamente per l’evento che si è svolto all’ombra del Pirellone.

Un altro risultato di grande rilievo è stato quello di Andrea Micalizzi, il giovane talento nisseno, che ha gareggiato nel massimo campionato italiano di Street e Bowl a Ostia. Micalizzi, già campione italiano fin dal suo esordio a soli 8 anni, ha dimostrato ancora una volta le sue capacità, conquistando un bronzo nella specialità street dopo un cambio di categoria da giovanissimi a ragazzi maschile, tra i più piccoli della sua categoria.Questo atleta si è affermato come uno dei più promettenti nel panorama nazionale, riuscendo a gareggiare anche senza il supporto del suo allenatore e della sua squadra a causa dell’accavallamento dei due campionati. La sua costanza e dedizione lo rendono un pilastro della disciplina in Italia.

La squadra di Caltanissetta aveva recentemente ottenuto successi anche nei Giochi nazionali 2025 con gli under 12, confermando la propria posizione tra le migliori società italiane con ulteriori titoli e podi nelle categorie giovanissimi ed esordienti, premiata come terza società italiana 2024.

Questi risultati testimoniano l’impegno e la determinazione della squadra Eclettica, che dal 2019 ha raggiunto traguardi storici non solo per la città ma anche per la Sicilia, e che continua a lavorare per portare avanti i colori di Caltanissetta nel pattinaggio, ringraziando per il fondamentale supporto delle famiglie e l’impegno degli atleti e degli istruttori.