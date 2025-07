Caltanissetta, l’assessore Petrantoni: “Eventi, sport e identità. Una città viva è una città che cammina insieme”

CALTANISSETTA – “Riattivare il tessuto vitale della città significa darle ritmo, coinvolgere le persone, creare momenti di appartenenza e orgoglio collettivo”. È con questo spirito che l’assessore Toti Petrantoni ha affrontato il primo anno di mandato alla guida di un assessorato strategico e trasversale, che unisce sport, eventi, viabilità, Settimana Santa e toponomastica. Un lavoro articolato, come evidenziato dal sindaco Walter Tesauro nella relazione annuale presentata al Consiglio comunale, che ha restituito a Caltanissetta centralità culturale, visibilità mediatica e soprattutto senso di comunità.

Una città che si racconta attraverso gli eventi



L’offerta culturale e ricreativa del 2024/2025 è stata ricchissima. Dalla Settimana Santa al “Settembre è Nisseno”, passando per il Nissa Carnival, il Natale, il Festival del Lavoro e la Coppa Nissena, Petrantoni ha coordinato – in sinergia con altri assessorati e con il coinvolgimento di associazioni locali – un fitto calendario di manifestazioni che ha animato la città per dodici mesi. In totale, oltre 60 eventi distribuiti nell’arco dell’anno, che hanno toccato tutte le anime della comunità: sportiva, religiosa, familiare, giovanile.

La rassegna “Settembre è Nisseno”, in particolare, ha rappresentato un vero e proprio cartellone multidisciplinare con 24 appuntamenti tra concerti, teatro e spettacoli all’aperto. Al successo della manifestazione hanno contribuito nomi di spicco come Brancale, Noemi e Lucilla.

Lo sport come leva di sviluppo e coesione



Ampio spazio anche alla promozione dello sport, inteso non solo come pratica agonistica ma come strumento educativo e sociale. Nel corso dell’anno si sono svolti a Caltanissetta eventi sportivi di rilevanza regionale e nazionale, come il Torneo delle Regioni, il Torneo internazionale di biliardo, la Kickboxing Centurion, il Rally Tarkus e la storica Coppa Nissena giunta alla sua 69ª edizione. Inoltre, il Comune ha rappresentato la città allo Sport City Vision di Catania, partecipando a un’importante vetrina nazionale.

Non è mancata l’attenzione all’impiantistica e alla regolamentazione: sono in itinere progetti per la riqualificazione degli impianti sportivi con il programma “Sport illumina”, un censimento dei locali in concessione, modifiche al regolamento comunale e l’atteso PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile). Tra le novità annunciate anche il progetto per un sistema di mobilità dolce con bike sharing e monopattini.

Settimana Santa e toponomastica: il valore della memoria e dell’identità



In vista della Settimana Santa 2025, l’assessorato ha coordinato dieci eventi collaterali di promozione, coinvolgendo istituzioni religiose e associazioni culturali. Un lavoro che ha inteso rafforzare il legame tra tradizione e turismo, proiettando il patrimonio immateriale nisseno in una dimensione più ampia.

Anche sul fronte della toponomastica sono state avviate iniziative simboliche di grande valore civile, come l’installazione della panchina tricolore dedicata a Norma Cossetto a Villa Monica, in memoria della giovane vittima delle foibe, medaglia d’oro al merito civile.

Un’amministrazione in movimento



Con ben 151 direttive emanate nel solo primo anno di mandato, Petrantoni ha impresso un ritmo operativo intenso, cercando di dare risposte concrete in ambiti spesso trascurati. “Lo spirito che ci guida – ha dichiarato – è quello di una città viva, dinamica, capace di accogliere e di raccontarsi. Cultura, sport, tradizione e mobilità non sono compartimenti stagni: sono fili che tessono la qualità della vita urbana”.

Una visione ampia, quella dell’assessore, che unisce progettualità e azione concreta. “Abbiamo restituito centralità agli eventi, dignità allo sport e valore alle nostre radici. Ora dobbiamo consolidare quanto avviato e guardare avanti, con coraggio e con passione”.