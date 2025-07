Caltanissetta. Il nisseno Andrea di Caro pronto a ingranare la quinta alla Rieti-Terminillo

Andrea Di Caro prosegue la sua corsa tricolore in Supersalita affrontando uno degli appuntamenti più iconici del campionato: la Rieti–Terminillo, giunta alla sua 60ª edizione, valida come quinto round della serie. Il giovane nisseno della CST Sport, reduce dall’impresa alla Luzzi-Sambucina dove ha conquistato una straordinaria seconda posizione assoluta davanti a vetture ben più potenti, torna in azione con l’obiettivo di confermare la propria leadership nel gruppo Motori Moto, vinto finora in tutte le prove disputate.

Al volante della sua Nova Proto NP 03 in classe E2SC fino a 1600, Di Caro affronterà i 13,450 km che dalla piana di Lisciano salgono a Pian de Valli, lungo un tracciato tecnico e scorrevole, espressione piena dela velocità in salita, dove conta ogni dettaglio. Un percorso che nel 2024 lo aveva già visto vincitore di gruppo e 7° assoluto, risultato che sancì la conquista del titolo nazionale. La Rieti–Terminillo sarà una sfida ben diversa rispetto alla tecnica Luzzi: meno adatta sulla carta alle vetture leggere, ma ideale per chi sa esaltarsi nella conduzione e nella pulizia di guida.

«Rieti è una gara che conosco e che mi affascina – racconta Di Caro –. Ho dei riferimenti utili da cui partire, ma è fondamentale essere perfetti. È una salita molto veloce e ampia, che ti invita ad attaccare, ma dove ogni sbavatura si paga. La lunghezza è un fattore determinante: quasi 14 chilometri da affrontare senza pause, tutti d’un fiato. Al Bondone c’è tempo per gestire, ci sono tratti più frammentati. Sulla montagna reatina, invece, serve ritmo costante, grande concentrazione e tanta sensibilità. Ho piena fiducia nella mia macchina, nel lavoro del team e soprattutto nei consigli preziosi del mio coach Simone Faggioli.»

Il programma della 60ª Rieti–Terminillo prevede sabato 3 agosto le prove di ricognizione, con semaforo verde alle 9:00. Domenica 4 agosto si disputerà la gara unica, a partire dalle ore 10:00. L’intero weekend sarà trasmesso in diretta su ACI Sport TV (Sky 228) e in streaming sui canali social ufficiali della Supersalita.