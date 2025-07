Caltanissetta. Il giovane nisseno Andrea Di Caro torna al Trofeo Silvio Molinaro per il 4° round Supersalita

Sarà un Trofeo Silvio Molinaro dal sapore speciale per Andrea Di Caro, che ritorna sulla Luzzi-Sambucina con una maturità completamente diversa rispetto al 2023, quando vi aveva disputato una delle sue prime gare in assoluto. Allora era una promessa in crescita, oggi è il campione in carica del gruppo Motori Moto della Supersalita e si presenta al via del quarto round stagionale in vetta alla classifica 2025 a punteggio pieno, deciso a consolidare il suo ruolo tra i protagonisti della massima serie ACI Sport. Al volante della sua Nova Proto NP 03 in classe E2SC fino a 1600, il giovane nisseno della CST Sport è una presenza importante ed incisiva nel panorama delle salite, in un percorso tecnico e umano che si sta progressivamente solidificando gara dopo gara.

La consapevolezza acquisita aumenta proporzionalmente con il desiderio di ulteriroe apprendimento, soprattutto su percorsi selettivi come quello calabrese. «La conoscenza del tracciato, che affrontai due anni fa chiudendo con un buon decimo posto assoluto, oggi rappresenta soltanto una base di partenza. – Ha dichiarato Di Caro – Ci sarà parecchio da lavorare: grazie al percorso di maturazione fatto e ai tanti suggerimenti del mio coach Simone Faggioli, so che quei riferimenti sono validi solo in parte. Per essere davvero competitivi dovremo prepararci in modo adeguato e valutare ogni variabile che come sempre si presenta nelle salite».

Il programma del weekend si aprirà venerdì con le verifiche sportive e tecniche, in programma dalle ore 10:00 alle 10:30 presso la delegazione comunale di Luzzi. Alle 19:30, sempre nella stessa sede, si svolgerà il consueto briefing con il Direttore di Gara. Sabato mattina, a partire dalle ore 8:30, spazio ai due turni di prove di ricognizione lungo l’impegnativo tracciato della Luzzi-Sambucina. Domenica, sempre dalle 8:30, il semaforo verde accenderà le due manche di gara che decreteranno i verdetti del quarto round Supersalita.

Le due manche saranno trasmesse in diretta su ACI Sport TV (Sky 228) e in streaming sui canali social ufficiali della serie.