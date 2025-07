Caltanissetta. Il 18 luglio a Palazzo Moncada si presenta il libro di Giacomo Cavillier “Il sentiero di Iside tra Egitto tolemaico e Roma imperiale”

CALTANISSETTA. Venerdì 18 luglio, alle ore 18 presso la Sala degli Oratori di Palazzo Moncada, sarà presentato il libro di Giacomo Cavillier “Il sentiero di Iside tra Egitto tolemaico e Roma imperiale”. Dopo i saluti di Luca Miccichè, Presidente della Pro Loco di Caltanissetta, interverranno Stefania D’Angelo, Presidente della sede nissena di SiciliAntica, e l’autore del volume.

A margine dell’evento sarà inoltre presentato il seminario di Egittologia “Geroglifici: la lingua degli dèi”.

Giacomo Cavillier è egittologo e docente all’ università del Cairo. Attualmente è a capo del progetto Iside in Italia e in particolare in Sicilia orientale. È autore di numerosi volumi di alto profilo scientifico sull’Antico Egitto e sui rapporti tra cultura greco-ellenistica e il mondo faraonico, tolemaico e romano.

L’evento è organizzato dalla sede nissena di SiciliAntica, in collaborazione con la Pro Loco di Caltanissetta.