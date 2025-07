Bobo Vieri compie 52 anni, la dolce dedica social di Costanza Caracciolo

(Adnkronos) –

Christian Vieri compie oggi, sabato 12 luglio, 52 anni. L'ex attaccante della Nazionale ha celebrato la ricorrenza condividendo sulle Instagram stories una carrellata di messaggi d'auguri ricevuti da amici, colleghi e volti noti del mondo dello sport. Tra le tante dediche, spicca quella della moglie, Costanza Caracciolo. "Buon compleanno, ti amo", ha scritto l'ex velina, poche ma sentite parole per omaggiare il marito, pubblicando uno scatto tenero che ritrae Vieri insieme alle loro figlie, Stella e Isabel. "Come nelle favole", con queste parole Costanza Caracciolo aveva descritto la sua storia d'amore con Bobo Vieri. Ospite a 'La volta buona', l'ex velina aveva ricordato il loro primo appuntamento definendolo "magico". Galeotta fu una gita in vespa di notte: "Si, abbiamo fatto un tour notturno di Roma ed è stato un momento davvero bello", aveva dichiarato la moglie di Bobo Vieri ricordando gli inizi della relazione con l'ex calciatore. Dopo pochi mesi, i due hanno deciso di diventare genitori: Costanza rimane incinta, ma al terzo mese di gravidanza perde il bambino. "Un dolore inspiegabile", aveva raccontato. Costanza e Bobo sono genitori di due figlie, Stella, nata nel 2018 e Isabel, nata nel 2020. Il 18 marzo del 2019, invece, la coppia decide di convolare a nozze ma in segreto: "Un matrimonio molto intimo, io e lui eravamo i testimoni". Costanza ha raccontato che non c'è stata alcuna proposta: "Siamo andati in comune e abbiamo scelto insieme la data, è stato veloce e a noi piace così", ha aggiunto non escludendo l'ipotesi di sposarsi un giorno in chiesa.