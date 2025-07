Automobilismo, aperte le iscrizioni al 1° Slalom Città di Raccuja

Si prepara al debutto una nuova pagina del motorsport siciliano con il 1° Slalom Città di Raccuja, in programma il 9 e 10 agosto come terza tappa del Trofeo dei Nebrodi, dopo gli appuntamenti di Librizzi e Castell’Umberto. Con l’approvazione del Regolamento Particolare di Gara, si sono ufficialmente aperte le iscrizioni, che resteranno attive fino alle ore 12:00 del 6 agosto, e che hanno già iniziato a raccogliere un buon numero di adesioni da parte di piloti provenienti da tutta la regione.

La gara, organizzata dall’ASD Ucria, si disputerà su un percorso inedito di 2,650 km lungo la SP 136 da Sinagra a Raccuja. A testimonianza dell’entusiasmo e della fiducia degli organizzatori, è già stata presentata la candidatura dell’evento per l’inserimento nel Trofeo d’Italia e nella Coppa di Zona 2026, con l’obiettivo di far crescere ancora di più la risonanza della manifestazione. Il coordinamento sarà affidato all’esperienza del direttore di gara Manlio Mancuso, stimato professionista siracusano da anni punto di riferimento nel panorama delle salite e degli slalom.

Il cuore operativo della manifestazione sarà il Centro attività sociali di via San Giovanni XXIII, dove saranno ospitate direzione gara, segreteria e sala stampa, nonché le verifiche sportive, previste per venerdì 9 agosto dalle ore 15:00. Le verifiche tecniche inizieranno alle 15:15 nella centrale piazza XXV Aprile.

Il programma di domenica 10 agosto si aprirà alle 8:00 con il briefing con il direttore di gara, seguito alle 9:00 dalla manche di ricognizione. A seguire, spazio alle tre manche di gara, valide per la determinazione delle classifiche assolute e di classe. La premiazione si svolgerà sempre in piazza XXV Aprile, 30 minuti dopo l’apertura del parco chiuso.

A rafforzare l’identità del progetto motoristico promosso da ASD Ucria sarà la presentazione ufficiale della stagione 2025, prevista per il 1° agosto, occasione in cui verranno svelati anche gli altri due eventi organizzati dal sodalizio: la 4ª edizione dello Slalom di Ucria e la new entry dello Slalom di Santa Domenica Vittoria. Insieme agli organizzatori e al Sindaco di Raccuja Ivan Martella, saranno presenti anche i Sindaci di Ucria e Santa Domenica Vittoria, Vincenzo Crisà e Nunzio Spartà, a conferma dell’ampio sostegno istituzionale che accompagna questa iniziativa condivisa tra territori dei Nebrodi uniti dalla passione per i motori.