Approvati i regolamenti del 2° Rally Valle del Belice, aperte le iscrizioni

Approvati i regolamenti del 2° Rally Valle del Belice, sia quello per le vetture moderne sia quello per le storiche, e l’Automobile Club Trapani, organizzatore della gara con la collaborazione dello Sporting Club Partanna, apre ufficialmente le iscrizioni.

La competizione, valida come seconda prova del campionato siciliano, è in programma sabato 26 e domenica 27 luglio e quest’anno si caratterizzerà per una prova in notturna, al sabato, altamente spettacolare. Il via libera ai regolamenti è arrivato dalla Direzione dello sport Automobilistico dell’Aci, attraverso Marco Ferrari, segretario degli organi direttivi Aci, e, così, adesso sarà possibile iscriversi al Rally. I piloti dovranno procedere con la preiscrizione sul sito www.acisport.it, tramite l’area riservata. Successivamente, poi, dovranno scaricare la modulistica presente sul sito www.actrapanisport.it, nuovo portale dell’Ac Trapani dedicato agli eventi sportivi organizzati dall’Ente, compilarli ed inviarli per mail all’indirizzo aci.trapani@gmail.com.Verranno prese in considerazione esclusivamente le iscrizioni trasmesse, corredata dal pagamento della relativa tassa. “Questa edizione del Rally presenta una importante novità rispetto a quella dello scorso anno – spiega Rocco Castro, delegato sportivo provinciale dell’Ac Trapani ed addetto alle relazioni con i concorrenti -. Quest’anno saranno due le prove in programma al sabato e una sarà in notturna, uno spettacolo nello spettacolo per tutti gli appassionati che raggiungeranno il Belice per assistere a questa gara”. “Si riparte con prove speciali al tramonto, un passaggio simbolico dalla notte al giorno che non è soltanto un cambiamento di orario: è un messaggio – sono le parole di Giovanni Pellegrino, presidente dell’Automobile Club Trapani -. La luce del sole illumina non solo la strada davanti a sé, ma aiuta a sprigionare ancora di più il potenziale dei cavalli vapore racchiusi dentro scatole tubolari, bolidi elaborati nelle mani dei piloti in armonia alle note dettate dai navigatori, agonismo e divertimento, simbiosi di passioni e professionalità, conquistando cuori e menti di chi partecipa e contemporaneamente esalta la visione degli spettatori”.