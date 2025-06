Will Smith sorprende Londra, canta i suoi successi in uno show in strada – Video

(Adnkronos) – Uscire dalla stazione e trovare un concerto improvvisato di Will Smith? È successo ai londinesi che nel centro della città, davanti alla nota King's Cross Station, hanno potuto assistere gratuitamente a una lunga performance dell'attore e cantante statunitense. L'artista si è unito alla star dei social media DJ AG Online, che crea concerti in strada e li trasmette in diretta streaming su TikTok. T-shirt bianca e giacca rossa, Will Smith ha intrattenuto la folla che si è riunita per ascoltarlo ripercorrere alcuni dei suoi successi più noti, a partire dalla sigla de ‘Il principe di Bel-Air', passando per 'Gettin' Jiggy Wit It' e 'Men in Black'. A seguire a lui si è unita anche Rita Ora e gli artisti si sono esibiti insieme, ballando e cantando. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)