Violentissimo scontro tra due auto: in quattro perdono la vita

Incidente mortale nella notte alle porte di Frosinone, lungo la strada regionale Casilina: quattro uomini hanno perso la vita nello scontro violentissimo tra due auto, un’Alfa Romeo 147 e una Mercedes. Le vittime, tutte residenti tra Frosinone e la vicina Torrice, sono decedute sul colpo. L’impatto, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, e’ avvenuto intorno alle 2 del mattino.

Lo schianto e’ stato talmente violento da disintegrare entrambe le vetture, ridotte a un ammasso di lamiere. Inutili i tentativi di soccorso: per i quattro occupanti non c’e’ stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 di Frosinone e la polizia stradale, che ha provveduto a chiudere temporaneamente il tratto interessato per consentire le operazioni di recupero e i rilievi tecnici.

Le indagini sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Non si esclude l’alta velocita’ o una manovra azzardata come possibile causa dello scontro. (AGI)