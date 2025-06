Villalba. Il 5 luglio convocato il Consiglio comunale per Tariffe Tari, variazioni di bilancio e relazione annuale del sindaco

Il Presidente Alessandro Plumeri ha convocato il Consiglio Comunale in sessione urgente, in seduta pubblica di inizio, per il giorno venerdì 05 luglio 2024, alle ore 18:30 nell’aula consiliare, per la trattazione del seguente Ordine del Giorno:

Surroga consigliere comunale dimissionario Diliberti Calogero Massimiliano e contestuale convalida dell’elezione a consigliere comunale di Rapisarda Ilaria previa verifica delle condizioni di eleggibilità e di candidabilità. Approvazione delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti – TARI anno 2024. Variazioni al bilancio di previsione 2024/2026 ai sensi dell’art. 175 comma 2 d.lgs. n. 267/2000. Relazione annuale del Sindaco.

Si dà atto che, ai sensi degli artt. 30 e 58 della L.R. 6 marzo 1986, n. 9 e s.m.i., nonché del vigente Regolamento dei lavori d’aula, la mancanza del numero legale comporterà la sospensione di un’ora della seduta. Qualora alla ripresa del lavori non si raggiunga o venga meno il numero legale la seduta sarà rinviata al giorno successivo alla stessa ora per la trattazione del medesimo ordine del giorno, senza ulteriore invito di convocazione.

E’ possibile seguire la diretta streaming della seduta collegandosi alla piattaforma: https://villalba.consiglicloud.it/home