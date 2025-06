Tragedia in piscina nel Bresciano: non ce l’ha fatta il bambino di 4 anni caduto in acqua. Aperta un’inchiesta

I medici dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo hanno dichiarato il decesso di un bambino di quattro anni che venerdì pomeriggio era caduto nella piscina di un parco acquatico di Castrezzato, in provincia di Brescia. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate e la famiglia fino all’ultimo ha sperato comunque in un miracolo.

I genitori sono residenti a Rovato, paese dell’Ovest bresciano, ed erano andati già altre volte al parco acquatico con il figlioletto che però pare non sapesse nuotare. Il bambino venerdì nel primo pomeriggio era in compagnia del padre che lo ha perso di vista e quando ha iniziato a cercarlo ha notato in acqua il corpicino che galleggiava esanime. I soccorsi sono stati veloci, stando a quanto raccontato dai testimoni, e il quadro clinico complesso ha spinto i medici a trasportare in elisoccorso il minore all’ospedale di Bergamo dove è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva pediatrica.

Quanto sia rimasto nell’acqua della piscina non è al momento ancora chiaro. Nell’ambito dell’inchiesta del pubblico ministero di Brescia Caty Bressanelli, nelle prossime ore i carabinieri ascolteranno i genitori del bambino e i bagnini presenti al momento della tragedia nel parco acquatico gestito da una società privata. (Ansa).