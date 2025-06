Tennis. Al Circolo Tennis di Sommatino nella finale del torneo di 3^ categoria il catanese D’Amico piega il talento Cristian Augello

Grande pomeriggio ieri di sport al Circolo Tennis di Sommatino per la finale di Terza Categoria In campo Luca D’Amico (Catania) contro Cristian Augello (Sommatino).

Purtroppo è arrivata un’amara sconfitta per il talento sommatinese, favorito alla vigilia, che non è mai riuscito a entrare davvero in partita, probabilmente a causa di un problema fisico. Nonostante il caloroso sostegno del pubblico di casa nei momenti più difficili del match, Cristian non è riuscito a esprimere il suo miglior tennis.

Un secondo posto che non ridimensiona il valore e la determinazione di Augello, anzi lo sprona verso nuovi traguardi. Complimenti al vincitore Luca D’Amico, che ha vinto meritatamente mostrando solidità e grande forma.

Presente all’evento anche l’assessore allo sport Rumeo Jean Pierre, che ha voluto manifestare il suo sostegno allo sport locale e ai giovani talenti del territorio. Complimenti anche ad Amedeo Roccaro Presidente del Circolo Tennis Sommatino per l’eccellente organizzazione di un torneo di alto livello.

L’appuntamento è ora per la terza settimana di agosto con il tanto atteso Torneo Open, giunto alla sua terza edizione, che porterà ancora una volta a Sommatino giocatori di fama nazionale.