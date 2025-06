Sport e Salute per i giovani siciliani, al via i voucher della Regione. Scuvera(FdI): ” Strumento fondamentale per promuovere la salute e l’inclusione sociale”

La Regione Siciliana ha lanciato un nuovo bando per sostenere le famiglie e incentivare l’attività sportiva tra i più giovani. Lo ha annunciato l’onorevole Totò Scuvera, deputato di Fratelli d’Italia all’Assemblea regionale siciliana.

Il provvedimento prevede un contributo mensile di 50 euro per ciascun figlio, destinato alle famiglie con un ISEE fino a 12.000 euro. Il voucher potrà essere utilizzato presso associazioni e società sportive dilettantistiche presenti sul territorio regionale.

I requisiti principali per accedere al beneficio sono: un’età compresa tra i 6 e i 16 anni, la residenza in Sicilia e un ISEE non superiore a 12.000 euro. Il contributo avrà una durata massima di sette mesi e la domanda dovrà essere presentata direttamente alle società sportive che aderiscono all’iniziativa.

Importante sottolineare che i termini per la presentazione delle domande scadranno entro 15 giorni dalla pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale.

«Si tratta di un importante sostegno per le famiglie e per la crescita sana dei nostri giovani – ha commentato l’onorevole Scuvera –. Lo sport è uno strumento fondamentale per promuovere la salute e l’inclusione sociale, valori su cui la nostra Regione punta con determinazione».

Per informazioni dettagliate e per la modulistica necessaria è possibile consultare il sito ufficiale della Regione Siciliana: www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/sport-voucher-giovani-bando-regione-societa-associazioni.