Sport e istituzioni insieme: il Torneo Internazionale “Città di Caltanissetta” verso il futuro

Si è concluso con un bilancio estremamente positivo il Torneo Internazionale “Città di Caltanissetta – Trofeo BCC Toniolo e San Michele” che, per un’intera settimana, ha animato i campi del Tennis Club del capoluogo nisseno. Un evento che ha saputo coniugare agonismo e spettacolo, portando in città atleti di grande talento e un pubblico caloroso e partecipe.

L’appuntamento, che rientra a pieno titolo tra i principali eventi sportivi dell’anno, ha registrato numeri importanti in termini di presenze e di partecipazione, confermando la forza di un torneo che guarda al futuro con la consapevolezza di essere in continua crescita e miglioramento.

Un plauso particolare agli organizzatori e al loro team, capaci di creare un clima di festa e un’organizzazione impeccabile. Fondamentale, come sottolineato dall’assessore allo Sport e agli Eventi del Comune di Caltanissetta, Toti Petrantoni, il sostegno dell’amministrazione comunale, che ha creduto fin dall’inizio in questo appuntamento e ha contribuito in maniera decisiva alla sua riuscita, insieme al Libero Consorzio e a numerosi partner commerciali e istituzionali.

A questa riflessione si è unita la soddisfazione del sindaco di Caltanissetta e presidente del Libero Consorzio dei Comuni, Walter Tesauro, che ha voluto evidenziare la doppia valenza del sostegno istituzionale: “Abbiamo creduto sin dall’inizio in questo progetto – ha dichiarato – perché nasce da una compagine organizzativa fortemente motivata e rappresenta un’opportunità di crescita e promozione per la città. È un progetto che guarda lontano, che vogliamo sostenere e migliorare anno dopo anno. In qualità di sindaco di Caltanissetta e presidente del Libero Consorzio dei Comuni, sono particolarmente soddisfatto del ruolo che entrambe le istituzioni hanno svolto e continueranno a svolgere per far crescere il torneo e portarlo a livelli sempre più alti. Già da adesso confermiamo la nostra fiducia per il futuro del torneo, con l’obiettivo di renderlo ancora più prestigioso e di grande qualità per la prossima edizione”.

La manifestazione ha restituito alla città e agli appassionati il sapore delle grandi competizioni, portando un rinnovato entusiasmo e la certezza di un futuro ancora più ricco di emozioni e successi.