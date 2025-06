Spirito di squadra e grinta per l’Olympia Riesi che conquista il secondo posto nella finale regionale di pallavolo under 15 “Acsi Sicilia”

Entusiasmo e spettacolo per la finale regionale “ACSI SICILIA” che si è disputata a Mazzarino tra Olympia Riesi e Santa Barbara di Sommatino.

In un campionato molto avvincente dove hanno preso parte diverse squadre di Volley Under 15 “ACSI” delle province di Enna, Agrigento e Caltanissetta (Piazza Armerina, Licata, Campobello di Licata, Riesi e Sommatino)

Ha vinto il Santa Barbara di Sommatino per 3 a 1 dopo una bella e combattuta gara, giocata alla pari da entrambe le squadre, lottando punto su punto, con delle bellissime giocate che ha tanto divertito il numeroso pubblico presente.

Primo posto per il Sommatino, società che milita in serie D nel campionato Fipav, di cui 4 atlete giocano in prima squadra.

Secondo posto per l’Olympia Riesi che ha dimostrato sul campo non solo qualità tecniche, ma anche spirito di squadra, grinta e correttezza sportiva.

“Siamo molto soddisfatti – dichiarano i responsabili dell’Olympia – della grande prestazione fatta dalle nostre ragazze che hanno giocato una finalissima alla pari contro una società di categoria superiore e di provata esperienza. Orgogliosi delle nostre ragazze e del lavoro educo-sportivo che svolgiamo quotidianamente a Riesi.”

Proseguono: “Il nostro obiettivo resta sempre quello di far crescere i giovani in un ambiente sano e stimolante, utilizzando lo sport come strumento di formazione fisica e psicologica.”



Olympia Riesi: Anita Veneziano, Esmeralda Cammarata, Gaia Lo Grasso, Ginevra Giurdanella, Alessandra Veneziano, Nicol Iacona, Gaia Virzi Albanese, Chiara Mallia, Karola Ingrasciotta, Vania Santagati, Aurora Cutaia, Ludovica Calascibetta, Federica Veneziano e Matilde Sardella.

Allenatori: Mimmo Cirrito e Valeria Di Cristina

Presidente: Angelo Bellina

Presidente Onorario: Giuseppe Panebianco



Ringraziano per l’ospitalità il presidente della Makarina, Giovanni Bognanni.