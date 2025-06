SOMMATINO. Prosegue la pulizia delle strade cittadine da parte dell’amministrazione comunale. Un intervento che tende a restituire decoro e vivibilità alle strade del centro cittadino sommatinese.

In particolare sono state oggetto di interventi di sistemazione il completamento di Via Carlo Alberto e Cortili adiacenti, Via Pietro Micca, Piazza Madrice, Piazza Regina Elena, Via Cellini, Tratto Via XX Settembre e Piazza Cairoli.