Serie D. L’annuncio del presidente Luca Giovannone: “Il nuovo allenatore della Nissa è Raffaele Di Napoli”

<Il nuovo allenatore della Nissa è Raffaele “Lello” Di Napoli>. Lo ha sostenuto il presidente della Nissa Luca Giovannone. Il tecnico napoletano, che nella sua carriera ha allenato diverse squadre professionistiche, quanto prima sarà a Caltanissetta per prendere contatto con la nuova piazza calcistica.

La scelta dell’ex tecnico della Cavese è stata legata anche al fatto di conoscere molto bene il ds Ernesto Russello con il quale ha lavorato insieme ai tempi dell’Akragas che ha allenato per due stagioni tra il 2016 e il 2018, ma anche la sua riconosciuta esperienza e qualità che ne fanno uno dei tecnici più preparati della serie D e del mondo professionistico.

Giovannone ha sottolineato come la scelta del nuovo allenatore sia caduta proprio su Di Napoli perchè si punta a costruire una squadra competitiva. Sono stati riconfermati 5 giocatori, ma soprattutto è stato confermato che i nuovi saranno annunciato dopo il 1° luglio quando saranno svincolati rispetto ai contratti che scadono il 30 giugno.

Tornando a Di Napoli, il tecnico ha rescisso consensualmente il contratto che lo legava alla Cavese. Cinquantanove anni, esperienze in serie B con Avellino, Empoli e Frosinone, e anche in serie C con l’Akragas, è il tecnico sul quale dunque la Nissa intende puntare in prospettiva di dare vita ad una squadra competitiva che possa giocarsi sino alla fine le sue possibilità di promozione in Lega Pro.