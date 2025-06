Serie D. La Sancataldese riconferma il suo staff tecnico con Daniele Trombino, Alessio Torino e Cristiano Modestino

E’ stato riconfermato lo staff tecnico della Sancataldese di Orazio Pidatella. Lo ha reso noto la società verdeamaranto in un comunicato ufficiale.

Cristiano Modestino

In particolare, nel ruolo di preparatore dei portieri è stato riconfermato Daniele Trombino, mentre in quello di preparatore atletico Alessio Torino; infine in quello di fisioterapista conferma anche per Cristiano Modestino che è anche esperto nei recuperi da infortuni.

Daniele Trombino

Tre presenze discrete, ma anche tre valori aggiunti importanti nel progetto tecnico e sportivo targato Sancataldese.