Serie D. In casa Sancataldese si riparte dalla riconferma dell’esperto centrocampista Fabio Calabrese

In casa Sancataldese arriva la prima riconferma: si tratta di un sancataldese DOC, da uno dei senatori della Sancataldese calcio come il centrocampista Fabio Calabrese. La riconferma non è una qualsiasi ma il punto di partenza di un nuovo progetto sportivo targato verdeamaranto. Calabrese negli anni è stato un esempio di attaccamento ai colori della Sancataldese, ma anche uno dei suoi uomini simbolo.

L’intero sodalizio e la direzione tecnica guidata da Cosimo Vullo ha voluto ripartire proprio dall’esperienza e dalla leadership di Fabio per programmare un’altra stagione in D. Un segnale chiaro e forte quello della dirigenza della Sancataldese che vuol proseguire lungo la strada della serie D facendo leva sull’esperienza e la qualità consolidata di un giocatore come Fabio Calabrese.