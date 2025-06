San Cataldo. Risiko Club Il Pifferaio: il 25 giugno c’è la finale del 4° Torneo “In Viaggio verso l’Estate”

SAN CATALDO. Presso la Nuova Locanda di San Cataldo ormai in piena attività estiva, si sono svolte le 3 semifinali del 4° Torneo, con i vincitori dei 3 tavoli che raggiungono il finalista diretto Alessio Sansoni “Bluprofondo71” nella serata di Mercoledì 25 giugno prossimo, nella quale si svolgerà la Finalissima di questo avvincente Torneo di Risiko in corso.

Le 3 semifinali, combattute fino all’ultimo carro da piazzare in plancia, hanno dato come esito finale delle conferme e delle sorprese. La prima vera sorpresa è che per la prima volta da quando il Risiko Club “Il Pifferaio” ha avviato la sua attività di gioco con i vari Tornei, non si siederà in finale il giocatore Andrea Kiswarday “Plasma97”, che ieri sera ha perso la sua semifinale in favore di Massimiliano Andolina, che si piazza nella sua seconda finale di Torneo consecutiva. Ricordiamo che il giocatore Andrea Kiswarday, oltre ad aver vinto i recenti Tornei organizzati dal RC “Il Pifferaio” e dal Risiko Club Ufficiale “Eclettica” di Caltanissetta, proprio domenica scorsa ha vinto il Master Nazionale di Risiko organizzato dal Club nisseno e ha conquistato anche la sua prima finale del campionato nazionale individuale dell’anno prossimo, e farà parte dei 40 giocatori ammessi dalle qualificazioni che durano tutto un anno.

Le altre 2 semifinali sono state vinte da Fabrizio Butera “Fabry80”, giocatore di Serradifalco alla sua prima finale di Torneo e da Lillo Maira “Rns”, giocatore di Caltanissetta e facente parte del RCU Eclettica, ormai sempre piu’ esperiente e che conquista anche lui la sua prima finale nella cittadina Sancataldese. Insomma, ne vedremo delle belle Mercoledì’ prossimo.

Nel frattempo nell’ultimo fine settimana alcuni giocatori del Risiko Club “Il Pifferaio” hanno partecipato a Caltanissetta ai 2 tornei di Risiko Nazionale organizzati dal Risiko Club Ufficiale “Eclettica”. Sabato 14 giugno si è svolto il Torneo Open Nazionale, con 36 giocatori provenienti da tutta la Sicilia e da alcune città italiane (Venezia, Bologna, Monza, Genova). Il Torneo che prevedeva 2 partite a somma di punti è stato vinto dal giocatore del Club Verde-Amaranto Alessio Sansoni “Bluprofondo71” proprio di misura su Andrea Kiswarday “Plasma97” che si deve accontentare del secondo posto. Il giorno dopo però, nel torneo piu’ importante del Master Nazionale di Risiko, con 72 giocatori partecipanti sempre provenienti da tutta la Sicilia e dalle città italiane prima evidenziate, il vincitore è stato proprio Andrea Kiswarday.

Il Risiko Club “Il Pifferaio” conquista però una bella semifinale sempre con Alessio Sansoni e complessivamente nei due giorni di torneo per il Club di San Cataldo sono arrivate varie vittorie e posizioni onorevoli di classifica, segno anche che il Club sta ben operando nel territorio per la diffusione dei valori e delle strategie di questo bellissimo gioco di società, anche perché ad ogni evento non mancano le serate di amichevoli classificate, ormai arrivate al diciassettesimo turno di gioco e complessivamente ad oggi 36 giocatori ne hanno preso parte, con la piccola Veronica (13 anni) che proprio ieri ha fatto la sua prima partita ufficiale.

Appuntamento quindi a Mercoledì 25 Giugno prossimo, sempre presso la bella e accogliente struttura della Nuova Locanda di San Cataldo, con la Finalissima del 4° Torneo interno e l’ultimo turno delle amichevoli classificate che prevederà la premiazione di un vincitore per questo primo semestre di gioco del 2025. Per chi fosse interessato a partecipare alle attività del Risiko Club “Il Pifferaio” si può contattare per ogni informazione i referenti Alessio Sansoni (tel.371/4566763), Mariella Brucculeri (tel. 331/6039772) e Gianluigi Orlando (tel 3291110564). Ci si può tenere informati anche attraverso le pagine social (Facebook, Instagram) del Club nelle quali sara’ pubblicato il regolamento del Torneo e le foto e i resoconti dei vari eventi che via via sono organizzati.