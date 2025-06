San Cataldo. Le Spighe: “Pensavamo che il presidente del Consiglio Romeo Bonsignore si dimettesse”

SAN CATALDO. Riceviamo e pubblichiamo comunicato stampa del Movimento Le Spighe sulle mancate dimissioni del presidente del consiglio che erano state chieste da parte dei consiglieri del centrodestra.

“Pensavamo che il presidente del consiglio accogliesse l’invito alle dimissioni proveniente dai 5 consiglieri di centrodestra che, ritirando la delega conferita al momento della sua elezione, lo avevano richiamato al senso di responsabilità e a mantenere l’impegno a dimettersi in tali circostanze.

Sarebbe stata l’occasione per porre fine ad una presidenza che, piuttosto che garantire l’esercizio delle funzioni dei consiglieri di indirizzo e controllo dell’attività amministrativa, non si è mai mostrata neutrale rispetto alle diverse forze politiche agendo da vero e proprio assessore aggiunto, come più volte evidenziato dal gruppo Le Spighe e da qualche altro consigliere.

Invece, a quasi 10 giorni da quel consiglio comunale, assistiamo alla totale indifferenza di chi dimostra un attaccamento alla poltrona fuori dal comune, avendo probabilmente raggiunto, dopo decenni di opposizione, la piena realizzazione del proprio percorso politico”.