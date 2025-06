San Cataldo. Il 27 luglio in via Babbaurra la Pro Loco organizza l’evento “Pani e Cumpanaggiu” con Marco Manera e la Sol Academy

SAN CATALDO. L’Associazione Turistica Pro Loco San Cataldo, con il patrocinio del Comune di San Cataldo, organizza quello che viene ormai considerato come l’evento più gustoso dell’estate sancataldese, ovvero “Pani e Cumpanaggiu, Sapori e profumi antichi.

L’evento si svolgerà domenica 13 luglio in via Babbaurra con inizio dalle ore 20. Sarà un’intera serata dedicata alla promozione dei prodotti tipici locali, alle tradizioni culinarie di famiglia e al divertimento per tutta la comunità. Quest’anno ci sarà la presenza di Marco Manera con una serata Cabaret tutta da ridere. Prevista anche la straordinaria esibizione canora della Sol Academy di Alessandra Alessi.

Il tutto con Stand, profumi, sapori, risate, musica… e tanto orgoglio sancataldese. Durante l’evento verranno premiati i partecipanti al concorso “Ricette di Famiglia” – un viaggio nelle tradizioni culinarie del nostro territorio. Per partecipare a questo concorso è possibile inviare la propria ricetta entro il 6 luglio.