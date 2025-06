San Cataldo. Il 20 giugno l’associazione “Incontriamoci in Biblioteca” promuove il Convegno sull’Intelligenza artificiale

SAN CATALDO. L’associazione culturale Incontriamoci in Biblioteca aps promuove il convegno su “Intelligenza Artificiale, una Risorsa da Governare – non solo tecnologia ma un nuovo modo di governare”, un evento dedicato al ruolo crescente dell’Intelligenza Artificiale nella trasformazione della Pubblica Amministrazione italiana.

L’iniziativa si terrà a San Cataldo il 20 giugno 2025, presso l’Auditorium “G. Saporito” della Banca G. Toniolo – Corso Vittorio Emanuele a San Cataldo, con inizio alle ore 16,30.

L’evento offrirà un momento di riflessione sull’uso consapevole e strategico delle tecnologie emergenti nel settore pubblico.

<<Abbiamo organizzato questo incontro con l’obiettivo di generare consapevolezza e stimolare il dibattito su una trasformazione che sta già cambiando il volto della PA. L’Intelligenza Artificiale non è solo una sfida tecnica, ma una sfida culturale e democratica. Se non viene governata con competenza e visione, rischia di amplificare disuguaglianze e inefficienze. Per questo è essenziale coinvolgere territori, istituzioni e cittadini in questo passaggio epocale”, ha dichiarato Gianfranco Cammarata, presidente di “Incontriamoci in Biblioteca aps”

Dopo i saluti istituzionali di Gianfranco Cammarata, del sindaco di San Cataldo Gioacchino Comparato e del presidente del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, Walter Tesauro, seguiranno gli interventi di Elio Cirrito già dirigente del Comune di San Cataldo, Marcello Giovanni Li Vigni Dirigente dell’USR Sicilia – Ufficio V Ambito Territoriale di Caltanissetta sede Enna, Nicole Dalia Cilia docente dell’Università degli Studi Enna “Kore” e di Giovanni Proietto giornalista, esperto in Comunicazione e Informazione Digitale.

Durante il convegno si parlerà dell’Intelligenza artificiale: un nuovo paradigma per l’educazione e la governance, dei Fondamenti teorici e dell’ evoluzione dell’Intelligenza Artificiale. Un viaggio dalle origini della disciplina fino alle applicazioni più attuali: Stato dell’arte dell’IA nella PA italiana; uso dei dati pubblici, interoperabilità e servizi digitali intelligenti; formazione e competenze digitali nel settore pubblico, governance e trasparenza nell’adozione dell’IA.

Il convegno offrirà anche uno spazio di riflessione sui rischi legati a un uso non regolato dell’intelligenza artificiale e sulla necessità di sviluppare una cultura istituzionale capace di governare il cambiamento senza subirlo.

La Strategia Italiana per l’Intelligenza Artificiale 2024-2026 rappresenta la risposta strutturata del nostro Paese alle sfide e alle opportunità dell’IA. Questa strategia si inserisce in un percorso iniziato già nel 2018, quando l’Agenzia per l’Italia Digitale ha prodotto un’analisi sull’impatto delle tecnologie di IA nella società e, in particolare, sulla Pubblica Amministrazione.

La visione alla base della strategia riconosce che l’IA offre un’ampia gamma di tecnologie che, già in un orizzonte di breve e medio periodo, potranno essere utilizzate per stimolare e accelerare lo sviluppo del nostro Paese, potenziando la produttività delle imprese e l’efficacia della Pubblica Amministrazione, ottimizzando i processi, riducendo gli errori e migliorando la qualità di prodotti e servizi.

associazioneincontriamociaps@pec.it – associazioneincontriamociaps@gmail.com o al numero telefono 3297975454.