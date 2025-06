Ripresa la distribuzione idrica nei Comuni di Caltanissetta, San Cataldo e Serradifalco: ecco il calendario

Caltaqua comunica la ripresa della distribuzione nei comuni di Caltanissetta, San Cataldo, Serradifalco. Di seguito il calendario.

Caltanissetta

26 giugno

Firrio – S. Spirito – Padre Scuderi e zona compresa tra via Redentore e via Re d’Italia), S. G. Bosco, Paladini, Gibil-Gabib , “la strada foglia\” zona compresa tra Corso Vittorio Emanuele e Corso Umberto

27 giugno

L. Monaco – Poggio S. Elia – via due fontane, Sanatorio, Centro Balate, Centro storico alto (zone comprese tra corso Umberto, via XX settembre e via Generale Cascino) , Centro storico basso (zone comprese tra viale Conte Testasecca e pian del lago via dei giardini), Angeli, Cinnirella, viale Amedeo, ASI Stazzone, Santa Barbara, Trabonella.

San Cataldo

27 giugno

zone 2-3-4-5-6-7

28 giugno

zone 1-4-5-6-7

29 giugno

tutte le zone

Serradifalco

27 giugno ripresa della distribuzione in tutto il comune

Seguirà in ciascun comune la consueta programmazione.