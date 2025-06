Rally di Caltanissetta: la DLF Academy accoglie gli equipaggi con un kit esclusivo e punta a un’edizione di eccellenza

Dal 27 al 29 giugno 2025, Caltanissetta tornerà a essere il cuore pulsante del motorsport siciliano con una nuova edizione del Rally di Caltanissetta. Una manifestazione che non è solo competizione, ma anche esperienza e passione, grazie all’organizzazione impeccabile della DLF Academy.

Anche quest’anno, come nella passata edizione, tutti gli equipaggi iscritti riceveranno un kit di benvenuto esclusivo, pensato per accompagnarli nel weekend di gara con stile e praticità. Un gesto che racconta molto della filosofia della DLF Academy e del suo leader, Delfino Laferla, vero motore dell’evento. Laferla, grande appassionato di rally, trasferisce la propria energia e la propria visione ai collaboratori, creando uno staff affiatato e professionale al servizio del motorsport, non solo a livello locale ma in tutta la Sicilia.

Il kit, preparato con cura e attenzione ai dettagli, contiene una T-shirt ufficiale che esalta l’identità dell’evento, un paio di occhiali da sole per affrontare con grinta le giornate di gara, una borraccia personalizzata per restare sempre idratati e un porta pass per muoversi in sicurezza tra le aree riservate. Non mancano la borsa porta documenti, utile per conservare tutto il necessario, e il bracciale in silicone “DLF ACADEMY”, simbolo dell’appartenenza a una comunità che vive e respira la passione per i rally.

L’obiettivo della DLF Academy è chiaro: far sentire ogni equipaggio a proprio agio, offrendo tre giorni di emozioni e di ospitalità tipica nissena. “Non vediamo l’ora di accogliere i nostri ospiti – spiega Laferla – perché il rally è soprattutto un’esperienza umana, oltre che sportiva. Vogliamo che i partecipanti vivano questi tre giorni come protagonisti e che sentano il calore e l’attenzione che mettiamo in ogni dettaglio”.

La DLF Academy ha fatto dell’eccellenza organizzativa il suo marchio di fabbrica, portando nel mondo dei rally la metodologia e la cura tipiche di un’azienda che guarda sempre avanti. Un’organizzazione che non si limita alla gara, ma che lavora per creare un evento capace di unire passione, sport e spirito di squadra.

A Caltanissetta, la sfida è pronta a scattare. Ma prima ancora della partenza, c’è già la certezza di un’accoglienza speciale: il Rally di Caltanissetta 2025 sarà un’edizione indimenticabile, grazie alla passione di Delfino Laferla e del suo staff.