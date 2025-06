Rally di Caltanissetta 2025: iscrizioni aperte, spettacolo e conferme sportive per un grande evento nel cuore della Sicilia

La passione per i motori torna a infiammare la Sicilia: sono ufficialmente aperte le iscrizioni al Rally di Caltanissetta 2025, appuntamento imperdibile per piloti, appassionati e famiglie che si terrà dal 27 al 29 giugno 2025. L’evento, organizzato dalla DLF Academy, promette un fine settimana di adrenalina, musica e divertimento.

Il tracciato conferma le stesse prove speciali dell’edizione 2024, ma con una logistica completamente ripensata per offrire un’esperienza ancora più coinvolgente. Tra le principali novità spicca la nuova location per partenza, arrivo e riordino: Viale della Regione, nel cuore di Caltanissetta, diventerà il centro pulsante dell’evento, trasformando la città in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto e rendendo la gara ancora più accessibile al pubblico.

Le Prove Speciali

Il percorso del Rally di Caltanissetta 2025 prevede 9 prove speciali complessive. Nella giornata di sabato, i piloti affronteranno 3 passaggi sulla PS “San Cataldo”, veloce e selettiva. Domenica sarà la volta dei 3 passaggi sulla PS “Santa Caterina” e dei 3 passaggi sulla PS “Caltanissetta”, per un totale di 6 tratti cronometrati che metteranno alla prova la strategia e la precisione degli equipaggi.

Logistica e servizi

Il Parco Assistenza sarà allestito anche quest’anno presso lo Stadio Marco Tomaselli, che si conferma punto nevralgico della manifestazione. Qui troveranno spazio la Direzione Gara, le aree dedicate alle verifiche tecniche e sportive e la Sala Stampa, per garantire massima copertura mediatica e logistica all’evento. Come già nella passata edizione, l’organizzazione ha previsto un kit di benvenuto per tutti gli equipaggi, studiato per offrire un’accoglienza calorosa e professionale.

Una festa per tutti

Oltre alla competizione, il Rally di Caltanissetta 2025 offrirà un programma ricco di appuntamenti collaterali. Per la serata di sabato, infatti, si stanno preparando spettacoli musicali live in Viale della Regione, trasformando l’evento in una festa che coinvolgerà appassionati, famiglie e bambini. Un altro elemento di rilievo sarà la diretta streaming a livello nazionale, che consentirà agli appassionati di tutta Italia di seguire in tempo reale le emozioni della corsa. Tutti i documenti per l’iscrizione e le informazioni ufficiali sono già disponibili sul sito: www.rallycaltanissetta.it.

Delfino La Ferla

Le parole dell’organizzazione

“Siamo entusiasti di presentare un’edizione del Rally di Caltanissetta ancora più integrata con la città – ha dichiarato Delfino La Ferla, direttore della DLF Academy –. L’obiettivo è duplice: offrire un’esperienza sportiva di alto livello per i partecipanti e creare un momento di festa per il pubblico. Il centro cittadino, le dirette nazionali, i concerti e il contatto diretto con gli equipaggi renderanno questo rally un evento davvero per tutti.”

Il Rally di Caltanissetta 2025 si conferma così come uno degli appuntamenti più attesi e centrali del calendario sportivo siciliano, unendo sport, intrattenimento e valorizzazione del territorio in un’atmosfera unica e coinvolgente.