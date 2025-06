Pollara-Princiotto dominano il 25° Rally dei Nebrodi: podio tutto Skoda

Marco Pollara e Giuseppe Princiotto hanno trionfato nella 25ª edizione del Rally dei Nebrodi, regalando alla scuderia CST Sport un successo netto e senza appelli. L’equipaggio, a bordo della Skoda Fabia RS curata da Erreffe Rally Team, ha firmato il miglior tempo in tutte le prove speciali, consolidando un dominio mai in discussione.

“Abbiamo adottato una guida pulita e precisa, che si è rivelata la scelta giusta”, ha spiegato un soddisfatto Pollara al termine della gara. “Questa competizione era per noi un importante banco di prova in vista del ritorno al Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, dove torneremo in azione al Rally di Roma Capitale”.

Alle spalle dei vincitori, la seconda piazza è andata all’equipaggio formato da Emanuele La Torre e Rosario Merendino, sempre su Skoda Fabia Evo (Phoenix). “Il nostro obiettivo era il secondo posto e lo abbiamo centrato”, ha commentato La Torre. “Pollara era imprendibile oggi”.

Terzo gradino del podio per Marcello Rizzo e Antonino Pittella su Skoda Fabia (New Turbomark), soddisfatti per un risultato frutto di grande costanza: “Tenevamo tantissimo a salire sul podio e ce l’abbiamo fatta. Un ottimo terzo posto, costruito con impegno e dedizione”, ha dichiarato Rizzo.

Il Rally dei Nebrodi ha confermato la forza attrattiva della manifestazione, richiamando un pubblico numeroso e appassionato lungo le prove e offrendo una preziosa occasione di promozione per i paesi del comprensorio nebroideo.

A completare la top five, quarto posto per il santangiolese Filippo Ferraro, affiancato da Cono Bruno sulla Fabia Evo della Nebrosport, e quinto per Carmelo Galipò – Antonino Marino (Skoda), primi fra gli Over 55. Sesta piazza per Filippo Bellini – Alessandra Gregorio (Mitsubishi Lancer Evo X), primi di classe R4.

Settimi Maurizio Rizzo – Massimo D’Angelo su Citroen DS3, protagonisti nella classe N5. Emozionante la battaglia nella folta classe Rally4 tra le Peugeot 208 turbo, conclusa con l’ottavo posto di Dario Salpietro – Francesco Galati (Nebrodi Racing), davanti ad Alessio Pollara – Sergio Raccuia (CST Sport) e Rosario Cannino – Giuseppe Buscemi (Team del Mago), che hanno chiuso la top ten.

I vincitori di classe

Rally4-R2: Jerry Mingoia – Salvatore Giglio (Peugeot 208 VTI – Ro Racing)

Rally5: Ivan Casella – Cristian Todaro (Renault Clio RS Line – CST Sport)

A6: Alberto Costanza – Salvatore Vita (Peugeot 106 – CST Sport)

N3: Nazzareno Pellitteri – Michele Lo Monaco (Renault Clio RS – P.S. Start)

N2: Samuele e Mattia Cannarella (Peugeot 106 – Nebrodi Racing)

A7: Danilo Gibella – Francesco Tamburo (Peugeot 306 Rally – Scuderia Sunbeam)

A5: Michele Antinoro – Kevin Schepisi (Peugeot 106 Rally – Phoenix)

K10: Nicol Ridolfo – Antonio Tumeo (Peugeot 106 – Nebrodi Racing)

Rally3: Salvatore Lo Vano – Giovanni Lo Neri (Ford Fiesta – Nebrodi Racing)

Super1600: Domenico Morreale – Giuseppe Scolaro (Renault Clio – CST Sport)

Le storiche

Nella sezione riservata alle auto storiche, dominio dell’equipaggio “Gordon” – Salvatore Cicero su Ford Sierra Cosworth (Island Motorsport), davanti a “Red Devil” – Giuseppe Spirio su Renault 5 GT Turbo. Terzo posto e primato nel 2° Raggruppamento per Italo Ricevuti – Monica Catalano su BMW 2002 Tii Touring (Island Motorsport), mentre Luigi e Paola Marino, sempre per Island Motorsport, hanno conquistato la quarta posizione e la vittoria nel 3° Raggruppamento a bordo della loro A112 Abarth.

La 25ª edizione del Rally dei Nebrodi si è chiusa così con la conferma del talento di Pollara-Princiotto e la certezza che la manifestazione continua a rappresentare un appuntamento di rilievo per gli appassionati e per i protagonisti del panorama nazionale.