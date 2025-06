Passalacqua (Tor Vergata): “Riforma del lavoro in ambito sportivo dà definizione più organica del settore”

(Adnkronos) – “La riforma del lavoro in ambito sportivo parte dagli ultimi anni, in particolare dal 2021, però ha avuto varie fasi di modifica. La vera implementazione parte da poco, da un anno o poco più. È una riforma che modifica una vecchia legge degli anni 80’ in materia di lavoro sportivo, quindi dà una definizione più organica dello sport e soprattutto valorizza molto il settore dello sport dilettantistico, che invece in passato era rimasto un po’ in ombra.” Ha dichiarato il professor Pasquale Passalacqua, docente di Diritto del Lavoro del dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata a margine del convegno “La riforma del diritto sportivo: novità e prospettive” al Salone d’Onore del Coni. “Il ruolo di Tor Vergata è importante – prosegue Passalacqua – anche perché la facoltà di giurisprudenza di Tor Vergata tiene anche un corso di giurisprudenza proprio qui al Foro Italico in accordo con l'Università del Foro Italico e abbiamo un grosso riscontro. Quindi possiamo unire queste sinergie nella prospettiva di vedere anche il grado di attuazione in concreto della riforma sul lavoro sportivo.” —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)