Padel, spettacolo e socialità: Caltanissetta si prepara all’Isla Open Planet Pay 365 dal 19 al 22 giugno

CALTANISSETTA – Cresce l’attesa per uno degli eventi sportivi e sociali più coinvolgenti dell’estate nissena: dal 19 al 22 giugno, l’ISLA Indoor Padel Club di Caltanissetta ospiterà l’Isla Open Planet Pay 365, un torneo di padel tra i più prestigiosi dell’intero panorama siciliano, ufficialmente riconosciuto dalla FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel) e dotato di un ricco montepremi da 5.500 euro.

Le partite si disputeranno su tre campi indoor di ultima generazione, che garantiranno un elevato livello tecnico e comfort sia per gli atleti che per il pubblico. Per quattro giorni, la struttura diventerà punto di riferimento non solo per gli appassionati di padel, ma anche per chi vorrà vivere un’esperienza fatta di sport, intrattenimento e convivialità.

Sul fronte agonistico, il livello sarà altissimo. In arrivo a Caltanissetta giocatori di grande esperienza da tutta la Sicilia e da altre regioni italiane. A questi si affiancheranno giovani promesse già nel giro della Nazionale giovanile, come Matteo Platania, Stefano Indomenico e Andrea Di Martino, che hanno rappresentato l’Italia agli Europei giovanili 2024 disputati a Budapest. Un’occasione unica per vedere all’opera da vicino i protagonisti di domani del padel italiano.

Ma l’Isla Open non sarà solo padel giocato. Il torneo è concepito anche come evento sociale e culturale, capace di attrarre un pubblico variegato e offrire esperienze a 360 gradi. Durante tutte le giornate della manifestazione, il club si trasformerà in una vera e propria piazza cittadina all’insegna dell’aggregazione, con momenti dedicati alla musica, al buon cibo e alla condivisione.

Ogni sera, al termine degli incontri, il programma prevede DJ set coinvolgenti e musica live, che accompagneranno il pubblico in un’atmosfera dinamica e rilassata. Gli aperitivi al tramonto offriranno l’occasione per godersi un momento di socialità in compagnia, mentre l’area food & drink permetterà di gustare sapori locali e vivere l’evento anche attraverso l’esperienza enogastronomica.

L’ingresso sarà gratuito, rendendo l’appuntamento accessibile a tutti e confermandone il valore come vetrina per il territorio. Numerose le aziende partner che hanno scelto di affiancare l’organizzazione, riconoscendo nel torneo un’occasione concreta di visibilità e promozione locale.

Coniugando agonismo e intrattenimento, giovani talenti e momenti di festa, l’Isla Open Planet Pay 365 si candida a essere uno degli eventi più significativi del calendario estivo nisseno. Un’occasione da non perdere per chi ama lo sport e per chi vuole vivere il padel anche fuori dal campo, tra emozioni, musica e convivialità.