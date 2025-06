Nuovo Contratto Ghelas. Abbenanti (UGL): “L’azienda si pone in una fase nuova; ci sarà possibilità di programmare stabilità”

L’Ugl terziario, ormai da tempo insisteva per concludere un percorso difficile, quello del nuovo contratto Ghelas, che il consiglio comunale di Gela ha approvato ieri sera. Insieme ai lavoratori che hanno assistito alla riunione d’aula, c’era il segretario dell’Ugl terziario, Patrizia Abbenanti. Già pubblicamente, con il segretario confederale Andrea Alario, aveva invitato l’assise civica alla responsabilità e a dare una nuova prospettiva a Ghelas.

“Il contratto pone l’azienda in una nuova fase – sottolinea Abbenanti – ci sarà la possibilità di programmare e assicurare stabilità. Certamente, non tutto è risolto. Siamo pronti a nuovi confronti e alla concertazione con il management e con l’amministrazione comunale. Però, si parte da posizioni diverse rispetto al passato. Il contratto dà dignità ai dipendenti e nuove vie da percorrere all’azienda e all’ente comunale, che la controlla per intero”. Il dialogo con l’amministratore Siragusa non è mai mancato così come con l’amministrazione comunale.

La disamina dovrà essere complessiva, partendo però da un contratto finalmente in essere e senza proroghe. Per Abbenanti, “è fondamentale dare una linea di programmazione, che possa permettere di affrontare le questioni che rimangono aperte ma con un contratto che dà prospettive”.