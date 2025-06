Nizzola-Messina vincono il TRN ai Castelli Peloritani precedendo Galioto-Veneziano su Lancia Fulvia e Sala-Bloise su Opel Manta

È stata un’edizione del Trofeo dei Castelli Peloritani avvincente e ricca di divertimento, come da tradizione per le competizioni di Regolarità. L’organizzazione, curata nei minimi dettagli dalla Top Competition, ha potuto contare sul sostegno dell’Amministrazione comunale, con il Sindaco dott. Federico Basile in prima linea, affiancato dagli assessori Massimo Finocchiaro (Sport) e Massimiliano Minutoli (Protezione Civile), nonché dell’Università di Messina, rappresentata dalla prof.ssa Giovanna Spadari.

Nel Trofeo di Regolarità Nazionale, successo per Antonino Nizzola e Francesco Messina, che hanno portato la loro agile Autobianchi A112 del Classic Team ASD al traguardo con 143 penalità. Alle loro spalle, con 186 punti, si sono piazzati Salvatore Galioto e Giovanni Veneziano del Messina Classic Team su Lancia Fulvia Coupé 1.3, mentre sul terzo gradino del podio sono saliti Francesca Sala e Oscar Bloise dell’Historic Castrovillari Team, con la Opel Manta e 359 penalità. Nella classifica a media, inclusa nella assoluta, Galioto ha preceduto Nizzola, mentre Nico Previti e Mario Campagna, anch’essi su Autobianchi A112, hanno chiuso al terzo posto.

Nella Regolarità Turistica riservata alle vetture storiche, vittoria per Giuseppe Trimarchi e Ivana Vita (Messina Classic Team) su Fiat 131, con 258 penalità. Secondo posto per Santi De Pasquale e Francesco Previti su Lancia Fulvia Montecarlo, distanziati di 106 punti, e terzo per Alessio Pandolfino e Alessandro Marchetti su Rover MG, a 210 penalità dalla vetta.

Fra le moderne, affermazione per Vito Sparti e Mirko Lo Piano su Fiat Tipo, con 693 penalità, 137 in meno rispetto a Roberto Di Natale e Antonio Lanfranchi su Audi TT. Terzi classificati Francesco Bongiovanni e Nicoletti Gringeri su Porsche 911 S, vincitori anche della classifica a media, premiata con un trofeo aggiuntivo.

Fondamentale, per la buona riuscita dell’evento, il contributo delle associazioni di ufficiali di gara messinesi “Zancle” e “Peloro 93”, nonché della Federazione Italiana Cronometristi, che hanno garantito precisione e professionalità lungo tutto l’arco della manifestazione.