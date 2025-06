Nissa, un video per Lello Di Napoli accende i riflettori sul futuro della panchina: la società biancoscudata strizza l’occhio all’ex mister della Cavese

Un semplice video di auguri o un segnale che preannuncia un nuovo capitolo? È quanto si chiedono in queste ore i tifosi della Nissa dopo la pubblicazione, sulla pagina Facebook ufficiale del club, di un filmato in cui il direttore sportivo Ernesto Russello e il presidente Luca Giovannone si rivolgono a Raffaele “Lello” Di Napoli, allenatore che ieri ha ufficialmente rescisso il contratto con la Cavese.

Nel video, registrato in occasione del 59° compleanno del tecnico campano, Russello – che ha condiviso con lui esperienze calcistiche in passato – gli rivolge parole cariche di affetto e stima, parlando direttamente con Giovannone. Un dialogo spontaneo, ma non privo di indizi: l’alchimia tra i due dirigenti sembra lasciare spazio a un’ipotesi concreta, quella di un possibile coinvolgimento di Di Napoli nel futuro tecnico della Nissa.

Lello Di Napoli, classe 1965, è un volto noto del calcio italiano. Ex calciatore professionista, ha costruito una solida carriera da allenatore, guidando formazioni come Messina, Catanzaro, Paganese e Cavese. È apprezzato per la sua competenza tattica, la capacità di costruire gruppi solidi e l’attenzione alla valorizzazione dei giovani.

Le parole e i sorrisi nel video lasciano trasparire più di un semplice augurio: “Chissà, magari sarà proprio questa l’occasione per ritrovarsi, per gettare insieme le basi di un progetto importante”, è la frase che chiude il filmato, con un tono che ha il sapore di un teaser.

Per ora nulla è ufficiale, ma l’impressione è che la Nissa stia preparando qualcosa di significativo. I tifosi restano in attesa: che sia davvero Lello Di Napoli l’uomo scelto per guidare la squadra nella prossima stagione?