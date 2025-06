Nissa, il presidente Giovannone sulla gradinata del Tomaselli: “Può rappresentare una risorsa fondamentale”

CALTANISSETTA – L’agibilità della gradinata dello stadio Marco Tomaselli torna al centro dell’attenzione della Nissa. A parlarne è stato il presidente del club, Luca Giovannone, intervistato dal giornalista professionista Alessandro Silverio, addetto stampa della società, nel corso di un video girato direttamente all’interno dell’impianto sportivo.

Nel corso dell’intervista, il presidente ha evidenziato come la gradinata, se resa agibile, potrebbe rappresentare un elemento decisivo per la crescita del club, sia in termini organizzativi che sportivi. “È una struttura importante – ha dichiarato Giovannone – e renderla fruibile significherebbe compiere un passo avanti concreto nella direzione dello sviluppo della società, soprattutto in un’ottica di categoria superiore”.

Il presidente ha sottolineato il potenziale di questo settore dello stadio, attualmente inutilizzato, che potrebbe invece offrire maggiore capienza e migliorare la fruizione dell’impianto da parte del pubblico, contribuendo al rafforzamento dell’identità della squadra all’interno del contesto cittadino.

Le dichiarazioni sono emerse nel corso di un sopralluogo documentato in video, durante il quale Giovannone ha illustrato la visione strategica della dirigenza in merito all’infrastruttura sportiva, inserendo il tema della gradinata in un più ampio discorso di potenziamento della struttura a supporto delle ambizioni sportive della Nissa.