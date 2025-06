Nel cuore della Sicilia protagonista il 23° Rally di Caltanissetta: iscrizioni in chiusura

Dal 27 al 29 giugno 2025, il 23° Rally di Caltanissetta tornerà protagonista nel cuore della Sicilia, confermandosi come il 4° Round del CRZ, valido anche per il Campionato Siciliano. Organizzato dalla DLF Academy, l’evento avrà una grande visibilità a livello nazionale grazie alla diretta su Rally Dreamer e al magazine della Coppa Italia di ACI Sport TV.

Il Rally di Caltanissetta, che si svolgerà il 27, 28 e 29 giugno, rappresenta un’occasione unica per piloti e appassionati. La manifestazione, valida come 4° Round della Coppa Italia 9^ Zona e come tappa fondamentale del Campionato Siciliano per auto moderne e storiche, si conferma uno degli appuntamenti più significativi del panorama motorsport siciliano. La competizione avrà una copertura mediatica ampia, con la diretta su Rally Dreamer, il magazine di ACI Sport e la visibilità sulle principali testate nazionali, sia online che sulla carta stampata.

Fiore all’occhiello di questa edizione sarà la presenza del campione messinese Andrea Nucita, che avrà il ruolo di apripista, conferendo ulteriore prestigio alla manifestazione. Il tracciato, tecnico e spettacolare, manterrà inalterate le prove speciali dell’edizione 2024, ma con una logistica rinnovata per garantire un’esperienza ancora più coinvolgente.

Una delle novità più importanti riguarda la nuova location per la partenza, arrivo e riordino, che si sposteranno in Viale della Regione, nel cuore pulsante della città di Caltanissetta. Questo cambiamento renderà la gara più visibile e accessibile per il pubblico, che sabato sera potrà assistere anche ad un concerto di musica “live”, trasformando la zona in un grande palcoscenico a cielo aperto.

Il rally prevede 9 prove speciali, con 3 passaggi sulla PS “San Cataldo” sabato, e 3 passaggi su PS “Santa Caterina” e “Caltanissetta” domenica, per un totale di 6 tratti cronometrati. Il Parco Assistenza, situato anche quest’anno presso lo Stadio Marco Tomaselli, sarà il centro nevralgico della competizione, dove si troveranno anche la Direzione Gara, l’area per le verifiche tecniche e sportive, e la Sala Stampa.

L’edizione 2025 si conferma quindi un’occasione imperdibile per piloti, team e appassionati, unendo sport, professionalità e passione. L’evento dimostra l’impegno della DLF Academy, che da anni investe nelle principali manifestazioni automobilistiche siciliane, come la Coppa Nissena, e nella promozione di giovani talenti anche nel panorama tricolore. Sarà un appuntamento centrale del calendario sportivo siciliano, aprendo la seconda metà del CRZ e conducendo un’opportunità fondamentale per accumulare punti cruciali per la classifica di Zona in vista della finale nazionale di Messina.

Il podio assoluto dell’edizione 2024 ha visto trionfare Roberto Lombardo e Alessio Dario Spiteri su Citroën C3 Rally2, seguiti da Dino Clemente Nucci e Salvatore Giglio su Škoda Fabia Rally2 evo e Marcello Rizzo e Antonio Pittella su Škoda Fabia R5. In ambito storico, Antonio Di Lorenzo e Francesco Cardella hanno conquistato il primo posto assoluto con la Porsche 911 SC.

