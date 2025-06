Musica, motori e spettacolo: il Rally di Caltanissetta 2025 diventa una grande festa cittadina

CALTANISSETTA – Il Rally di Caltanissetta 2025 si prepara a regalare alla città non solo l’adrenalina delle corse, ma anche una serata di grande spettacolo e divertimento. Sabato 28 giugno, a partire dalle ore 20:30, Viale della Regione e Piazza Falcone Borsellino si trasformeranno in un palcoscenico a cielo aperto, dove motori e musica si fonderanno in un evento unico e gratuito.

Alla base di questa edizione speciale c’è l’impegno concreto della DLF Academy, guidata dall’imprenditore Delfino Laferla, da anni protagonista di un percorso che unisce passione, visione e amore per la propria città. Laferla, con la sua filosofia imprenditoriale fatta di investimenti mirati e responsabilità sociale, ha sempre puntato a creare opportunità per Caltanissetta. Dopo aver fatto crescere la sua azienda con determinazione e radicamento nel territorio, oggi porta lo stesso spirito nel mondo del motorsport, usandolo come leva per accendere l’interesse, coinvolgere i cittadini e promuovere il nome della città oltre i confini locali.

“La nostra non è solo una manifestazione sportiva – afferma Laferla – ma un’occasione per far vivere alla città qualcosa di bello, partecipato, positivo. Crediamo in un motorsport che non corre solo su strada, ma anche verso il futuro di Caltanissetta”.

Il programma dell’evento punta a coinvolgere pubblici diversi. Sul palco salirà la Just Fun 80 Live Band, che farà rivivere i grandi successi degli anni Ottanta con un concerto energico e coinvolgente. A seguire, il DJ set di Mauro Miclini farà ballare il pubblico sotto le stelle, trasformando l’intera area in una vera festa d’estate.

Un’iniziativa che testimonia ancora una volta come, grazie all’impegno di realtà imprenditoriali locali come DLF Academy, anche lo sport possa diventare volano di cultura, socialità e sviluppo.

“Musica, motori e puro divertimento: vi aspettiamo per vivere un’edizione straordinaria del Rally di Caltanissetta. Non fartelo raccontare, vivilo da protagonista”.