Motori. Samuele Cassibba pronto alla sfida della 64^ Coppa Paolino Teodori

Dopo aver raccolto dati preziosi tra le curve della Trento-Bondone e della Catania-Etna, Samuele Cassibba si prepara ad affrontare il suo terzo impegno agonistico, un nuovo appuntamento di grande prestigio nel calendario delle salite: la 64^ Coppa Paolino Teodori, in programma dal 27 al 29 giugno nei pressi di Ascoli Piceno. La gara, valida come terzo round del Campionato Italiano Supersalita e prova del CIVM, vedrà al via anche una rappresentanza internazionale, confermandosi una delle tappe più attese dell’estate motoristica.

Il pilota siciliano, portacolori della Scuderia Ateneo, è pronto a mettere in campo tutto il suo potenziale al volante della Nova Proto V8 da 3 litri, vettura con cui affronta la nuova stagione nella classe regina, dimostrando progressi costanti e ampi margini di crescita. Il tracciato della Teodori, tecnico e spettacolare, si snoda per 5 km dal pianoro di Colle San Marco fino a San Giacomo, con un dislivello di 380 metri e una pendenza media del 7,55%. Un banco di prova importante, ma al tempo stesso perfetto per misurare il livello di competitività raggiunto dopo i primi importanti dati raccolti.

-“Arriviamo alla Teodori con una buona base di lavoro. – ha dichiarato Cassibba in vista della trasferta di Ascoli – “Dopo la Trento-Bondone, che rappresenta un riferimento assoluto per chi corre in salita, e la Catania-Etna, molto tecnica e a noi familiare, abbiamo una visione più chiara sul comportamento della vettura. Ogni gara è un tassello importante per sviluppare feeling, prestazioni e consapevolezza: ad Ascoli ci attende un confronto serrato con i migliori del panorama nazionale e non solo. L’obiettivo è continuare a crescere e capitalizzare tutto ciò che stiamo costruendo con il team.”

Il weekend della 64ª Coppa Paolino Teodori prenderà il via venerdì 27 giugno con le verifiche tecniche e sportive, in programma dalle ore 10.00 alle 18.30. Sabato 28 spazio alle due ricognizioni ufficiali, con inizio alle ore 9.00. Domenica 29 si entrerà nel vivo con le due salite di gara a partire dalla stessa ora. Le premiazioni si terranno nei pressi del parco chiuso, accompagnate dalla consueta hospitality riservata ai piloti. Le gare saranno trasmesse in diretta su ACI Sport TV (canale 228 di Sky) e in streaming sui canali dedicati, per un appuntamento che si preannuncia ricco di emozioni.