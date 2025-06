Maxi Tapiro d’oro a Simone Inzaghi Calcio, Maxi Tapiro d’oro a Simone Inzaghi

Dopo il pesantissimo 5-0 incassato dall’Inter nella finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain – la partita decisiva con il divario di gol più ampio nella storia della competizione – domani sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20:35) Valerio Staffelli consegna un Tapiro d’oro extra large all’allenatore nerazzurro Simone Inzaghi, con tanto di curioso incidente: il Tapiro gigante si incastra tra il garage e l’auto del mister. Una chiusura amarissima per una stagione che aveva acceso grandi speranze tra i tifosi nerazzurri, ma che si è conclusa senza trofei: sfumati Scudetto, Coppa Italia, Supercoppa e ora anche la Champions. “Siamo andati male. Oggi non ho tanta voglia di parlare. Sono sempre stato sportivo: la sconfitta fa male, ma la accettiamo. Siamo arrivati in finale di Champions, ancora più convinti. Il PSG è una squadra forte, ha meritato di vincere”, dichiara l’allenatore. E, alla domanda sulla possibilità futura di andare in Arabia, il mister fa scena muta.